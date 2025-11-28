Il nuovo V6 TDI di Audi: elettrificazione intelligente e doppia sovralimentazione per riscrivere il destino del Diesel che ha ancora voglia di correre

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Elettrificato e a gasolio, il nuovo motore V6 di Audi

Audi lancia una sfida decisa al futuro della propulsione Diesel, dimostrando che l’efficienza non è nemica del dinamismo. La Casa dei Quattro Anelli ha svelato la sua ultima creazione ingegneristica: il nuovo motore V6 3.0 TDI, un propulsore che per la prima volta combina la tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt con un innovativo sistema di doppia sovralimentazione.

Questa architettura meccanica debutta inizialmente sulle apprezzate Audi A6 e Q5, vetture che potranno essere ordinate con la nuova unità a partire dal mese di dicembre 2025. Il nuovo V6 TDI, serie EA897evo4, eroga una potenza di 299 CV e una coppia massima di 580 Nm. Ma il vero obiettivo raggiunto è la riduzione ai minimi termini del turbo lag, a vantaggio diretto delle prestazioni e del piacere di guida.

Il cervello elettrificato: MHEV Plus a 48 Volt

La base di questa rivoluzione è la tecnologia mild-hybrid plus (MHEV plus) a 48 Volt, già introdotta su Audi A5, A6 e Q5. Il fulcro del sistema è il powertrain generator (PTG), un insieme composto da motore elettrico, elettronica di potenza e raffreddamento dedicato, che assicura un grado di elettrificazione superiore rispetto al mild-hybrid Audi standard. Il sistema PTG, che opera in tandem con una batteria al litio-ferro-fosfato da 1,7 kWh, fornisce un supporto fondamentale al propulsore termico a beneficio dell’efficienza.

Il generatore elettrico è in grado di contribuire alla marcia erogando fino a 24 CV e 230 Nm di coppia. In fase di decelerazione, il PTG agisce da alternatore, attuando una strategia di recupero di energia che può raggiungere un massimo di 25 kW di potenza elettrica e rendendo possibile la frenata elettroidraulica. L’efficienza complessiva è notevole: si ottengono consumi ed emissioni inferiori fino al 15% rispetto alla precedente generazione di motori. A supporto del PTG opera anche l’alternatore-starter azionato a cinghia, che avvia il motore termico con una rapidità e fluidità superiori rispetto ai tradizionali motorini di avviamento.

La doppia sovralimentazione per una risposta fulminea

L’innovazione più significativa risiede nell’abbinamento del sistema MHEV plus a 48 Volt con una doppia sovralimentazione che impiega un turbocompressore a gas di scarico e un compressore elettrico (EAV). Questa interazione tra powertrain generator, compressore elettrico e turbocompressore garantisce una risposta del V6 3.0 TDI alle sollecitazioni dell’acceleratore che è pressoché istantanea. In partenza o a bassa velocità, è il powertrain generator a muovere il veicolo elettricamente. Successivamente, entra in gioco il compressore elettrico, che aggira l’inerzia del turbocompressore erogando immediatamente coppia.

L’EAV, alimentato dal sistema a 48 Volt, dispone dell’energia necessaria in ogni situazione operativa e, a differenza del turbo, fornisce sovralimentazione esclusivamente tramite azionamento elettrico, garantendo un tempo di reazione nettamente inferiore. Il turbocompressore entra in azione in un momento successivo, quando la pressione dei gas di scarico è sufficiente per attivare agevolmente la turbina. Grazie a questo meticoloso coordinamento, la pressione massima di sovralimentazione raggiunge i 3,6 bar con un secondo di anticipo (il 40% più rapidamente) rispetto alla precedente generazione del V6 TDI. Il compressore elettrico, inoltre, è ora operativo nell’intero range di regimi motore, a differenza dei modelli precedenti (come Audi S4 TDI o SQ5 TDI) dove agiva in un intervallo ristretto, assicurando una risposta più progressiva e lineare.

Sostenibilità e carburante HVO

Oltre al dinamismo, il nuovo V6 3.0 TDI si proietta verso la sostenibilità. Il propulsore è compatibile con il carburante sostenibile HVO (olio vegetale idrotrattato). Utilizzando l’HVO – prodotto da materiali di scarto come l’olio di cottura usato o residui agricoli – è possibile abbattere le emissioni di CO2 tra il 70% e il 95% rispetto al Diesel fossile. L’HVO presenta inoltre un numero di cetano significativamente più elevato (circa il 30% in più rispetto allo standard), che si traduce in un rendimento termico ottimizzato e una combustione più efficiente e pulita.