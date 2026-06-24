Nuovo Volkswagen Caddy, il versatile veicolo si aggiorna profondamente

Più tecnologico, connesso ed efficiente che mai, il nuovo Volkswagen Caddy si rinnova profondamente senza tradire la sua vocazione di instancabile compagno di lavoro e di viaggio

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Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Nuovo Volkswagen Caddy, il versatile veicolo si aggiorna profondamente
Ufficio Stampa Volkswagen
Il restyling del celebre multispazio Volkswagen Caddy
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Il nuovo Volkswagen Caddy si prepara a sbarcare sul mercato italiano il prossimo autunno, confermandosi come il punto di riferimento per chi cerca un veicolo capace di dividersi equamente tra le necessità professionali e il tempo libero. Questa evoluzione non è un solamente aggiornamento estetico, ma un profondo rinnovamento tecnologico e meccanico volto a migliorare il comfort, la connettività e l’efficienza energetica. Così da rendere questo tuttofare tedesco ancora più brillante e versatile.

Design esterno

L’estetica del nuovo Caddy è stata rinfrescata per offrire un look più moderno e personale. Tra le novità principali spicca il paraurti anteriore aggiornato, disponibile sia in versione verniciata che con finitura goffrata a seconda dell’allestimento. La personalizzazione si arricchisce di quattro nuove colorazioni metallizzate per la carrozzeria: Reed Green, Sunset Red, Grenadilla Black e Grey-Brown.

Anche la parte inferiore del veicolo riceve attenzione con l’introduzione di nuovi cerchi in lega, con dimensioni che spaziano dai 16 ai 18 pollici, che contribuiscono a slanciare la figura sia della versione a passo corto che della variante Maxi.

Interni e digitalizzazione

La vera rivoluzione del nuovo Caddy si respira all’interno dell’abitacolo, dove la digitalizzazione diventa protagonista. A dominare la plancia è il nuovo display infotainment “free-standing” da 12,9 pollici, ora indipendente e dotato di comandi touch personalizzabili. Sotto lo schermo, gli ingegneri hanno introdotto slider touch retroilluminati per la regolazione della temperatura, risolvendo una delle criticità dei modelli precedenti e migliorando l’ergonomia notturna.

Il Digital Cockpit Pro diventa ora di serie su tutte le versioni, offrendo una strumentazione interamente digitale e altamente leggibile. Sul fronte della ricarica dei dispositivi, il Caddy si pone al vertice della categoria: è presente un vano di ricarica induttiva da 25 watt e interfacce USB-C potenziate, capaci di erogare fino a 60 watt per la ricarica veloce di smartphone e laptop. Nuovi rivestimenti per i sedili e inserti decorativi specifici per le linee Space, Life e Style completano un ambiente curato e funzionale.

Motorizzazioni: l’efficienza dell’e-Hybrid

La gamma motori del rinnovato Volkswagen Caddy è pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, offrendo unità a benzina, diesel e la nuova variante e-Hybrid. Quest’ultima rappresenta la punta di diamante tecnologica, garantendo un’autonomia complessiva di oltre 620 km.

Il dato più significativo riguarda la percorrenza in modalità puramente elettrica, che raggiunge i 122 km, permettendo di gestire gran parte degli spostamenti quotidiani senza emissioni locali. Per chi utilizza il veicolo per il lavoro o il tempo libero pesante, la capacità di traino rimane eccellente, arrivando fino a 1.500 kg a seconda della versione.

Versatilità e versioni speciali

Il Caddy continua a offrire una flessibilità fuori dal comune, con configurazioni da 5 a 7 posti disponibili anche sul passo corto. Oltre alle versioni Cargo e trasporto persone, la gamma include il Caddy California, un camper compatto dotato di sospensioni a doghe, letto rimovibile e angolo cottura opzionale. Per i clienti business, entro la fine dell’anno arriverà in Italia anche la soluzione digitale Connect Pro, che permetterà ai gestori delle flotte di monitorare centralmente i dati e le esigenze di assistenza dei veicoli.

Garanzia

Volkswagen include nel prezzo d’acquisto il programma 5 Plus. Questo servizio “all inclusive” offre una garanzia fino a 5 anni o 150.000 km, comprensiva del piano di manutenzione ordinaria e del servizio mobilità attivo 24 ore su 24, assicurando così ai proprietari la massima tranquillità nel tempo.

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