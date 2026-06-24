Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Il restyling del celebre multispazio Volkswagen Caddy

Il nuovo Volkswagen Caddy si prepara a sbarcare sul mercato italiano il prossimo autunno, confermandosi come il punto di riferimento per chi cerca un veicolo capace di dividersi equamente tra le necessità professionali e il tempo libero. Questa evoluzione non è un solamente aggiornamento estetico, ma un profondo rinnovamento tecnologico e meccanico volto a migliorare il comfort, la connettività e l’efficienza energetica. Così da rendere questo tuttofare tedesco ancora più brillante e versatile.

Design esterno

L’estetica del nuovo Caddy è stata rinfrescata per offrire un look più moderno e personale. Tra le novità principali spicca il paraurti anteriore aggiornato, disponibile sia in versione verniciata che con finitura goffrata a seconda dell’allestimento. La personalizzazione si arricchisce di quattro nuove colorazioni metallizzate per la carrozzeria: Reed Green, Sunset Red, Grenadilla Black e Grey-Brown.

Anche la parte inferiore del veicolo riceve attenzione con l’introduzione di nuovi cerchi in lega, con dimensioni che spaziano dai 16 ai 18 pollici, che contribuiscono a slanciare la figura sia della versione a passo corto che della variante Maxi.

Interni e digitalizzazione

La vera rivoluzione del nuovo Caddy si respira all’interno dell’abitacolo, dove la digitalizzazione diventa protagonista. A dominare la plancia è il nuovo display infotainment “free-standing” da 12,9 pollici, ora indipendente e dotato di comandi touch personalizzabili. Sotto lo schermo, gli ingegneri hanno introdotto slider touch retroilluminati per la regolazione della temperatura, risolvendo una delle criticità dei modelli precedenti e migliorando l’ergonomia notturna.

Il Digital Cockpit Pro diventa ora di serie su tutte le versioni, offrendo una strumentazione interamente digitale e altamente leggibile. Sul fronte della ricarica dei dispositivi, il Caddy si pone al vertice della categoria: è presente un vano di ricarica induttiva da 25 watt e interfacce USB-C potenziate, capaci di erogare fino a 60 watt per la ricarica veloce di smartphone e laptop. Nuovi rivestimenti per i sedili e inserti decorativi specifici per le linee Space, Life e Style completano un ambiente curato e funzionale.

Motorizzazioni: l’efficienza dell’e-Hybrid

La gamma motori del rinnovato Volkswagen Caddy è pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, offrendo unità a benzina, diesel e la nuova variante e-Hybrid. Quest’ultima rappresenta la punta di diamante tecnologica, garantendo un’autonomia complessiva di oltre 620 km.

Il dato più significativo riguarda la percorrenza in modalità puramente elettrica, che raggiunge i 122 km, permettendo di gestire gran parte degli spostamenti quotidiani senza emissioni locali. Per chi utilizza il veicolo per il lavoro o il tempo libero pesante, la capacità di traino rimane eccellente, arrivando fino a 1.500 kg a seconda della versione.

Versatilità e versioni speciali

Il Caddy continua a offrire una flessibilità fuori dal comune, con configurazioni da 5 a 7 posti disponibili anche sul passo corto. Oltre alle versioni Cargo e trasporto persone, la gamma include il Caddy California, un camper compatto dotato di sospensioni a doghe, letto rimovibile e angolo cottura opzionale. Per i clienti business, entro la fine dell’anno arriverà in Italia anche la soluzione digitale Connect Pro, che permetterà ai gestori delle flotte di monitorare centralmente i dati e le esigenze di assistenza dei veicoli.

Garanzia

Volkswagen include nel prezzo d’acquisto il programma 5 Plus. Questo servizio “all inclusive” offre una garanzia fino a 5 anni o 150.000 km, comprensiva del piano di manutenzione ordinaria e del servizio mobilità attivo 24 ore su 24, assicurando così ai proprietari la massima tranquillità nel tempo.