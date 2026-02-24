Omoda 7, il crossover più bello tra design futuristico e tecnologia intelligente

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Stupisco o rimango? Omoda 7 appartiene alla seconda categoria. Incoronata nel 2025 con il French Design Gold Award come “The Most Beautiful Crossover”, non è semplicemente un esercizio stilistico, ma una visione coerente di mobilità contemporanea.

Il suo linguaggio è pulito, futuristico senza eccessi, con proporzioni studiate per non invecchiare. Frontale basso, posteriore alto, linee scolpite ma misurate: è il tipo di design che non ha bisogno di gridare per farsi notare. E infatti funziona così: la guardi, la riconosci, la ricordi. Di giorno è scultorea, di notte diventa quasi teatrale. Le firme luminose dinamiche, gli indicatori di direzione animati, i gruppi ottici posteriori “ultra-red lightning” trasformano la carrozzeria in un linguaggio visivo. Non decorazione, ma comunicazione. Un modo elegante di dire: “Ci sono, e so dove sto andando”.

Smart mobility, un click alla volta

Omoda 7 porta nel quotidiano un concetto semplice e potentissimo: il parcheggio in un click. Con i sistemi APA (Automatic Parking Assist) e RPA (Remote Parking Assist), le manovre diventano fluide, quasi coreografate. Parallelo, perpendicolare, diagonale, spazi stretti da far sudare anche i più esperti: l’auto analizza, pianifica e agisce. Il volante gira, l’auto entra, tu respiri.

È un dettaglio? No. È la differenza tra stress e serenità quando rientri dopo una giornata intensa. E qui entra in scena l’anima smart del crossover. Diciannove sistemi ADAS lavorano in silenzio: dal Cruise Control Adattivo all’Avviso di Superamento Corsia, dal Monitoraggio dell’Angolo Cieco alla Frenata Automatica di Emergenza. Tecnologie che non invadono, ma proteggono. Come dovrebbe sempre essere.

Un abitacolo che diventa rifugio

Il cockpit avvolgente ospita un display scorrevole Star Track da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, sempre leggibile anche sotto il sole più spietato. Il sistema intelligente 8155 garantisce fluidità e rapidità, mentre il controllo vocale a quattro zone ascolta tutti, non solo chi guida. Finalmente. Ma il vero lusso contemporaneo è il silenzio. Grazie alla tecnologia ENC di cancellazione del rumore del motore e ai supporti idraulici, la rumorosità si riduce fino a 10 dB e l’assorbimento delle vibrazioni migliora del 30%.

Il risultato? Un abitacolo VIP ultra-silenzioso che trasforma il traffico in sottofondo. E per chi vuole concedersi una pausa: il sedile passeggero si trasforma in una piccola suite benessere con poggia-gambe, massaggio, ventilazione e riscaldamento. Più che un crossover, una parentesi di quiete nel caos urbano.

NEO crossover, per chi sceglie con consapevolezza

Omoda 7 parla ad una generazione urbana e consapevole, quella dei Neo-LOHAS: persone che cercano qualità, tecnologia intelligente e un’estetica coerente con il proprio stile di vita. Non moda, ma visione. Non eccesso, ma equilibrio.

La sicurezza è totale: otto airbag, visione panoramica a 540° con telaio trasparente per controllare anche ciò che accade sotto il veicolo, connettività intelligente per gestire da remoto climatizzazione e stato dell’auto. È un ecosistema, non solo un mezzo di trasporto.

Alle spalle c’è la solidità del gruppo Chery, oggi tra i protagonisti globali più dinamici del settore automotive, con una presenza in 64 mercati e una crescita costante anche in Europa. Un’espansione che non punta solo ai numeri, ma alla costruzione di un’identità chiara: innovazione, ibrido di nuova generazione, tecnologia intelligente.

Non per tutti: per chi la capisce

Omoda 7 non nasce per piacere a chiunque. Nasce per accompagnare a lungo chi la sceglie. È un’auto che unisce estetica e sostanza, comfort e controllo, tecnologia e serenità. Costruita per durare nel tempo e semplificare la vita. Il parcheggio in un click è solo l’inizio. Il resto è un viaggio fatto di luce, silenzio e consapevolezza.