Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA OMODA 9, l'ammiraglia arriva in Italia a un prezzo top

OMODA e JAECOO sono due marchi del colosso cinese Chery che sono nati per brillare sul mercato internazionale. In base a quanto affermato dalla Casa madre la lettera “O” di Omoda deriva dalla parola “ossigeno”, mentre “Moda” sta per “moderno”. Il risultato è un concentrato di lusso e tecnologia, in uno spazio curato e all’avanguardia. L’OMODA 5 è stato il primo modello della gamma. Ora sono aperti gli ordini, in Europa, dell’ammiraglia a trazione integrale OMODA 9.

La OMODA 9 SHS (Super Hybrid System) dispone di un propulsore auto-ricaricante, che garantisce un’autonomia combinata WLTP di circa 1130 km, sprigionando solo 40 g/km di CO2. La OMODA 9 vanta un sistema di trazione integrale intelligente, sospensioni elettromagnetiche, 20 funzionalità ADAS e altre tecnologie estreme. Spicca una telecamera panoramica a 540 gradi con vista trasparente, un tettuccio apribile da 1,3 metri, un sistema audio SONY con 14 altoparlanti e poggiatesta, sedili riscaldati e ventilati nella parte anteriore e posteriore. Un mix di comfort e soluzioni hi-tech che i competitor offrono a prezzi molto più alti.

Prezzi di listino

L’ibrida plug-in a trazione integrale dispone di motori Super Hybrid che hanno un’unità motrice principale all’anteriore, caratterizzata da un 1.5 turbobenzina, associato a un motore elettrico e a una seconda unità alimentata a batteria, posta sull’asse posteriore. Il valore complessivo del sistema dovrebbe aggirarsi al di sopra dei 500 cavalli. Una potenza offerta a una cifra di poco superiore ai 50.000 euro. Le consegne partiranno tra un mese. La dirigenza italiana per sbancare sul mercato punterebbe a un prezzo base di 52/53.000 euro con una ricca dotazione. Nel Regno Unito, infatti, il SUV sarà proposto a 45.000 sterline.

“Nel mirino ci sono Kia e Hyundai – ha annunciato Andrea Manglaviti, responsabile prodotto del marchio cinese per il mercato italiano – ma abbiamo le credenziali per infastidire anche modelli premium come la Volvo XC60“. Lunga 4,77 metri, la OMODA 9 non ha nulla da invidiare ai marchi premium europei. Ha materiali di qualità, ottime finiture, due display curvi da 12,3″ raggruppati in un unico “case” per l’infotainment. Tutto il meglio della tecnologia del gruppo Chery è sviluppata in un design sinuoso ed elegante.

Performance da regina

Non solo il motore TGDI da 1,5 litri, con doppi motori elettrici e una batteria M3P all’avanguardia da 34,46 kWh, risulta molto efficiente ma anche piuttosto silenzioso e prestazionale. La vettura scatta da 0 a 100 km/ in appena 4,9 secondi. Il segreto di questo lusso silenzioso sta negli pneumatici acusticamente ottimizzati e nei doppi vetri laminati per una esperienza al volante molto rilassante. I cinque passeggeri sono coccolati su un SUV che risponde a ogni esigenza. Si adatta, perfettamente, al caos urbano, senza temere gite fuori porta e un off-road leggero. Svelato alla Design Week di Milano l’OMODA 9 ha lasciato a bocca aperta.

Il piacere di guida è garantito dalla trasmissione ibrida dedicata (DHT) a tre velocità, con sei diverse modalità operative (Eco, Normale, Sport, Fango, Neve e Fuoristrada) per una personalizzazione smart. Il SUV dalle forme armoniose presenta 134 luci diurne a LED per un’illuminazione impeccabile, che si accendono allo sblocco per un benvenuto di dieci secondi. Victor Zhang, responsabile OMODA nel Regno Unito, ha dichiarato: “OMODA 9 è un importante passo avanti per noi ed è rappresentativo di ciò che dovrebbe essere la vita moderna: splendidamente progettata, programmata in modo intelligente e con una tecnologia effettivamente utilizzabile. La differenza è che questa non è una casa: è tutto dentro un’auto!“.