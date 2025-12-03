Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Un novembre da record per OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO continuano la loro ascesa in Italia, imprimendo al mercato un’accelerazione che in un contesto generale di rallentamento appare quasi sorprendente. Novembre 2025 segna un nuovo record per la realtà cinese: 2.204 immatricolazioni complessive, con una crescita del +20% rispetto al mese precedente. Numeri che non rappresentano semplicemente una fotografia statistica, ma un segnale chiaro della solidità e della visibilità conquistata dai marchi sul territorio italiano.

L’ascesa nel mercato

Di queste 2.204 immatricolazioni, 1.331 sono Omoda e 873 Jaecoo, con una quota complessiva sul mercato nazionale dell’1,76%. La performance nel canale dei privati, segmento decisivo per il posizionamento del brand, è ancora più evidente: 2,27%, con Omoda all’1,48% e Jaecoo allo 0,79%. In altre parole, tra chi sceglie l’auto per passione, necessità o praticità personale, la presenza dei due marchi è già consolidata e in crescita costante.

Il dato assume un significato maggiore se si considera che il mese di novembre rappresenta il miglior risultato mensile da quando OMODA & JAECOO sono sbarcati sul mercato italiano nel 2024. Sedici mesi di attività che hanno già prodotto risultati concreti, dimostrando che una proposta chiara, costruita su prodotti distintivi e tecnologicamente avanzati, trova riscontro immediato tra i clienti.

I modelli che aiutano all’espansione

Gran parte di questa performance si deve all’attrattività dei modelli di punta. Omoda 5 SHS-H ha introdotto un sistema full hybrid innovativo, che combina autonomia e costi di gestione contenuti, rappresentando un riferimento per chi cerca efficienza senza rinunciare al design. Jaecoo 7 Super Hybrid conferma invece la sua posizione di leadership nel mercato Plug-in, con prestazioni solide e autonomia elevata. Non si tratta di semplici numeri: sono vetture che rispondono a bisogni concreti, capaci di combinare contenuti tecnologici avanzati e stile distintivo.

La capacità di OMODA & JAECOO di conquistare quote nel segmento privati è significativa. In un mercato in cui l’incertezza economica e la riduzione della domanda influiscono sulle scelte dei consumatori, il fatto che il brand riesca a crescere soprattutto tra chi acquista per uso personale testimonia l’efficacia della strategia commerciale. Non è solo questione di prezzo: è la combinazione di design riconoscibile, tecnologia e offerte ibride che rende il marchio competitivo.

Un focus sul mercato

Da inizio anno, le immatricolazioni complessive in Italia superano le 13.287 unità, con una quota di mercato che sfiora l’1% (0,93%). Il dato assume ulteriore peso se si considera la quota nel canale privati, già oltre l’1,2%, un indicatore di consolidamento che va oltre la soglia psicologica simbolica e conferma la direzione intrapresa dai due brand.

Ciò che emerge chiaramente dal percorso di OMODA & JAECOO è la capacità di crescere anche in un contesto complesso. Non bastano prodotti di qualità: serve una rete distributiva in espansione, un servizio di assistenza curato, una comunicazione capace di raccontare le caratteristiche dei veicoli senza artifici. La strategia del Gruppo dimostra che la coerenza tra prodotto, marketing e servizio post-vendita paga, traducendosi in numeri concreti e in una reputazione sempre più solida tra i clienti italiani.

Il risultato di novembre rappresenta quindi un traguardo e, allo stesso tempo, un punto di partenza. Sedici mesi di lavoro intenso hanno consolidato le basi del successo, ma la traiettoria indica che OMODA & JAECOO non si accontentano. La crescita registrata nel mese più recente del 2025 mostra come il brand riesca a combinare innovazione tecnologica, costi di gestione contenuti e design distintivo, trasformando la scelta del cliente in una scelta consapevole e gratificante.