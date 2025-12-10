Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il debutto in pubblico è previsto per gennaio 2026

Opel si prepara ad aggiornare la sua Opel Astra, disponibile anche nella variante Sports Tourer. La segmento C del marchio tedesco sarà completamente rinnovata dal nuovo restyling che introdurrà diverse novità e, soprattutto, aggiornerà il look del modello, adeguandolo a quello delle ultime produzioni della Casa. Il debutto ufficiale è vicinissimo. Andiamo a riepilogare tutte le informazioni fornite da Opel.

Quando arriva la nuova compatta?

Come annunciato ufficialmente da Opel con un comunicato stampa, a cui sono state allegate le immagini che trovate nell’articolo, il debutto della Nuova Astra è previsto per il prossimo Salone dell’auto di Bruxelles, evento fieristico sempre più importante per il mercato delle quattro ruote europeo. Il Salone si svolgerà dal 9 al 18 gennaio 2026. L’anteprima mondiale organizzata da Opel riguarderà le versioni Electric della compatta progettata, ingegnerizzata e realizzata a Rüsselsheim. Nei mesi successivi arriveranno, però, anche le altre varianti. Il restyling che debutterà alla fiera belga arriverà a poco più di un anno dal precedente aggiornamento della gamma della segmento C.

Il CEO di Opel, Florian Huettlm, ha commentato in questo modo l’annuncio del debutto della nuova compatta:

“La nostra nuova Opel Astra è più affilata, moderna e sostenibile che mai. Con il nuovo design e punti di forza tecnologici come il logo Opel Blitz illuminato nel frontale del marchio ulteriormente sviluppato o l’innovativa illuminazione a matrice Intelli-Lux HD, portiamo il nostro bestseller compatto a un livello superiore. La nuova Opel Astra ispirerà i clienti e continuerà i decenni di successo della nostra compatta.”

Ufficio Stampa Stellantis

Le novità

Il restyling, che dal punto di vista estetico si ispirerà alla Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, andrà a rinnovare la Astra che, per la prima volta, potrà contare sul nuovo Vizor e sull’emblema Blitz illuminato permanentemente. Ad arricchire il modello troveremo anche i fari a matrice Intelli-Lux HD, adattativi e antiabbagliamento e i sedili ergonomici Intelli-Seat di serie già dalla versione di ingresso alla gamma. Da segnalare anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici. Il bagagliaio potrà arrivare a 1.339 litri oppure a 1.634 litri con la versione Sports Tourer (abbassando i sediolini).

Come sottolineato in precedenza, la nuova Astra debutterà con la variante Electric, vero e proprio simbolo della gamma. Il modello potrà contare su una batteria da 58 kWh che permetterà di ottenere un’autonomia di 454 chilometri, seguendo quanto previsto dal ciclo di omologazione WLTP. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto al modello precedente: l’aggiornamento, infatti, aggiungerà 34 chilometri in più di autonomia. Per la prima volta, inoltre, sarà offerto il V2L – Vehicle to Load – e ci sarà la possibilità di ricaricare dispositivi esterni come e-bike e altri veicoli a batteria.

Per il momento, Opel non ha fornito informazioni relative ai prezzi del nuovo modello che debutterà a gennaio (con le vendite che partiranno nelle settimane successive). Ricordiamo che la Astra Electric, la prima della gamma aggiornata ad arrivare sul mercato, è oggi disponibile con un listino che parte da 39.900 euro. Anche il nuovo modello dovrebbe attestarsi su un livello di prezzo simile.