Ufficio Stampa Stellantis La nuova Astra punta sull’elettrico: ecco cosa cambia

Debutta al Salone di Bruxelles la nuova Opel Astra 2026, svelata sia nella variante berlina sia in quella Sports Tourer. Un restyling mirato, più tecnologico che estetico, che conferma il ruolo centrale della compatta tedesca nella strategia di elettrificazione del marchio. Opel non stravolge una formula già vincente, ma affina contenuti, autonomia e sostenibilità, con l’obiettivo di rendere Astra una delle proposte più complete del segmento C europeo.

Avanzata all’elettrico

Il momento è favorevole e Opel lo sa bene. A dirlo sono i numeri, sottolineati con orgoglio dal CEO Florian Huettl: oggi il 40% delle Grandland vendute è elettrico, quasi la metà degli ordini Frontera sceglie la batteria e la Corsa resta, per il quinto anno consecutivo, l’auto più venduta in Germania nel suo segmento. In questo contesto, la nuova Astra è chiamata a fare la sua parte.

La novità più rilevante riguarda proprio la Astra Electric, che compie un deciso salto in avanti. L’autonomia dichiarata raggiunge ora 454 chilometri nel ciclo WLTP, un valore che la rende finalmente adatta non solo all’uso urbano, ma anche a percorrenze più impegnative. Un miglioramento netto rispetto alla precedente generazione, frutto di un affinamento complessivo di batteria, gestione energetica e aerodinamica. Per rassicurare ulteriormente chi guarda all’elettrico con ancora qualche perplessità, Opel introduce una garanzia di otto anni sui modelli elettrici acquistati nel corso del 2026. Un segnale chiaro: la transizione non è più una scommessa, ma una scelta strutturale.

Chi non è ancora pronto al full electric può comunque contare su una gamma ampia e articolata. La nuova Astra resta disponibile con motori termici efficienti, con ibrido mild-hybrid a 48 Volt, oltre alle versioni plug-in hybrid, capaci di combinare prestazioni brillanti e consumi contenuti. Una proposta trasversale, pensata per adattarsi a esigenze e stili di guida differenti.

Fari a matrice di LED

Sul piano stilistico, Opel prosegue lungo la strada già tracciata, ma introduce dettagli che fanno la differenza. Per la prima volta nella storia del marchio, il logo Blitz e la firma Opel Compass sono illuminati in modo permanente, integrati nel frontale Vizor. Un dettaglio non solo scenografico, ma anche simbolico: spariscono le cromature, sostituite da elementi luminosi, in linea con una filosofia più sostenibile.

Il vero salto tecnologico, però, arriva dai proiettori. I nuovi fari a matrice Intelli-Lux HD rappresentano una delle soluzioni più avanzate del segmento. Con oltre 50.000 elementi LED, il sistema è in grado di adattare il fascio luminoso in tempo reale, illuminando con estrema precisione la carreggiata, i margini stradali, la segnaletica e i pedoni, senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Interni riciclati

Anche all’interno la nuova Opel Astra compie un passo deciso verso il futuro. L’abitacolo abbandona definitivamente materiali tradizionali a favore di soluzioni più responsabili. I sedili sono realizzati al 100% con materiali riciclati, senza compromessi sul fronte del comfort. Di serie arriva la tecnologia Intelli-Seats, con supporto ergonomico centrale, progettata per ridurre l’affaticamento durante i lunghi viaggi. Un contenuto che in passato era spesso legato a costosi optional e che ora diventa parte integrante dell’esperienza Astra.

La plancia resta fedele all’impostazione minimalista del Pure Panel, con schermi digitali ben integrati e comandi intuitivi, a conferma di una filosofia che mette il guidatore al centro, evitando inutili complicazioni. Con questo aggiornamento, la nuova Opel Astra si conferma una compatta matura, equilibrata e sempre più tecnologica. Non una rivoluzione, ma un’evoluzione coerente, pensata per affrontare con concretezza la transizione energetica senza perdere di vista ciò che da sempre rende Astra una delle protagoniste del mercato europeo.