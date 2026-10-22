Opel abbassa l'accesso alla gamma Astra con la versione Start da 32.450 euro. Taglio di 550 euro sul listino, senza rinunciare a tecnologia, comfort e motori completi

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Ufficio Stampa Stellantis Ecco la nuova Astra Start

La Opel Astra è, da tempo, uno dei modelli più apprezzati dagli automobilisti europei, con tutte le caratteristiche giuste per essere considerata tra le candidate principali al momento della scelta di una nuova auto. La vettura, da questa settimana, è disponibile con una nuova versione d’ingresso che l’azienda, in modo molto intuitivo, ha scelto di chiamare Opel Astra Start.

Il modello in questione punta in modo particolare sul rapporto qualità/prezzo ed è ordinabile a partire da 32.450 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). A disposizione della clientela c’è anche la versione Sport Tourer, sempre molto apprezzata, anche in Italia, che viene proposta con un prezzo di partenza di 33.650 euro.

Con l’allestimento Start è possibile ottenere fino a 550 euro di risparmio rispetto al precedente modello entry level, contribuendo a rendere la vettura ancora più accessibile e competitiva. Questa versione arriva su Astra dopo aver debuttato, con successo, anche su Frontera e Combo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al modello che va ad ampliare la gamma di Opel.

Una ricca versione entry level

La nuova Opel Astra Start arriva sul mercato con l’obiettivo di offrire una buona dotazione di serie e, quindi, un rapporto qualità/prezzo vantaggioso. Tra le caratteristiche del modello, recentemente aggiornato con un restyling, troviamo:

nuovo colore di serie: verniciatura metallizzata “blu jeans”;

sedili anteriori Intelli-Seat: regolabili in sei direzioni e dotati di incasso centrale per un maggiore comfort;

climatizzatore automatico;

sistemi di ausilio al parcheggio: sensori anteriori e posteriori di serie;

infotainment avanzato: display personalizzabile da 10 pollici abbinato a un touchscreen a colori.

Da segnalare anche una gamma di motorizzazioni completa, una caratteristica tipica dell‘Opel Astra. A disposizione dei clienti, infatti, c’è il motore benzina elettrificato che caratterizza la Astra Hybrid, con una potenza massima di 145 CV e una coppia di 230 Nm.

Questa motorizzazione viene affiancata dal diesel da 130 CV, disponibile con cambio automatico a otto marce. A completare la gamma troviamo la versione Electric Start, dotata di un motore da 156 CV e 270 Nm. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

L’introduzione della versione Start rappresenta una mossa strategica cruciale per Opel nel competitivo segmento C europeo. In un periodo storico in cui i prezzi delle berline compatte hanno registrato costanti rialzi allontanando una fetta di consumatori, abbassare la soglia d’accesso di 550 euro senza sacrificare la tecnologia di bordo permette ad Astra di lanciare un guanto di sfida diretto alle storiche rivali.

Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, ha commentato: