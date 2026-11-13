Ufficio Stampa Opel Opel, dalle station wagon ai SUV: le auto per tutta la famiglia

Il passeggino nel bagagliaio? Sistemato, così come le valigie. Restano giusto i seggiolini da montare ed è tutto pronto per mettersi in viaggio. Le esigenze di una famiglia mettono alla prova lo spazio a bordo molto prima di arrivare in autostrada. E quando solo pochi giorni ci separano dalla Giornata mondiale dell’infanzia, in calendario il 20 novembre, Opel pone l’accento su cinque modelli della propria gamma: Astra Sports Tourer, Grandland, Frontera, Combo e Zafira. Auto differenti nelle dimensioni e nell’impostazione, ma che condividono l’attenzione alla capacità dei bagagliai e alla versatilità degli abitacoli.

Grandland e Astra Sports Tourer: spazio per cinque

Progettata a Rüsselsheim e costruita a Eisenach, la Grandland offre una capacità di carico che, secondo Opel, può raggiungere i 1.645 litri a seconda della configurazione. Il SUV dispone di cinque posti e, tra le dotazioni previste, figurano i sedili ergonomici Intelli-Seat e i fari Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi luminosi. Sul fronte delle motorizzazioni, la Grandland Electric Long Range da 231 CV può percorrere fino a 691 km secondo il ciclo WLTP. La plug-in hybrid, con batteria carica e serbatoio pieno, supera invece i 1.000 km di autonomia complessiva dichiarata.

Conserva la carrozzeria da station wagon l’Astra Sports Tourer. Con i sedili posteriori abbassati il vano arriva a 1.634 litri. Lo schienale frazionabile 40:20:40 consente di lasciare disponibili alcuni posti anche caricando oggetti lunghi, come gli sci. La lunghezza utile può toccare 1,85 metri e la soglia del bagagliaio si trova a circa 60 centimetri dal suolo. Anche sulla station wagon Opel propone i fari a matrice Intelli-Lux HD e i sedili Intelli-Seat.

Frontera: sette posti anche sul SUV

La Frontera si rivolge anche alle famiglie che occasionalmente devono trasportare più di cinque persone: l’abitacolo è in grado di accogliere sette occupanti, sfruttando due sedili aggiuntivi ripiegabili singolarmente nella terza fila. Abbattendo gli schienali, lo spazio di carico arriva a circa 1.600 litri. Nel comunicato la Casa tedesca sottolinea il prezzo della Frontera Start, proposta in Italia a 18.500 euro chiavi in mano, IPT esclusa, ma la cifra va distinta dal prezzo di listino ordinario: l’offerta è valida nel mese di novembre, soggetta alle condizioni commerciali indicate dal marchio.

Combo e Zafira: quando servono più sedili

Il Combo è disponibile in due lunghezze. Quello da 4,41 metri può ospitare cinque persone, mentre il Combo XL, lungo 4,76 metri, arriva a sette posti. In base alla configurazione dei sedili, la versione allungata offre fino a 4.000 litri di volume. Sono previsti anche il finestrino apribile nel portellone e il sedile anteriore del passeggero ripiegabile.

La Zafira alza ulteriormente la capacità di trasporto: fino a nove occupanti, con carrozzerie lunghe 4,98 oppure 5,33 metri e un volume di carico che nella variante XL raggiunge i 4.900 litri. Sull’allestimento GS sono incluse porte laterali scorrevoli elettriche con sensori, utili soprattutto per raggiungere le file posteriori. L’altezza di circa 1,90 metri consente inoltre l’accesso a molti parcheggi sotterranei, verificando naturalmente i limiti segnalati all’ingresso. La rassegna diffusa da Opel in vista del 20 novembre mette a confronto soluzioni già presenti in gamma, con capacità e configurazioni molto diverse fra loro.