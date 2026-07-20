Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Opel Combo amplia la gamma: adesso c'è anche a benzina

L’evoluzione del mercato automobilistico richiede oggi una flessibilità senza precedenti, capace di adattarsi alle diverse esigenze di vita quotidiana, lavoro e tempo libero. In questo contesto, l’annuncio dell’apertura degli ordini per l’Opel Combo con motore a benzina rappresenta una mossa strategica fondamentale per il marchio tedesco. Con un prezzo di partenza fissato a 26.600 euro (chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), Opel punta a democratizzare la versatilità, offrendo una soluzione concreta e moderna per chi cerca un veicolo spazioso senza dover necessariamente guardare alle motorizzazioni diesel o elettriche.

Efficienza e brio

La principale novità che segna l’ingresso sul mercato di questa versione è il propulsore a benzina da 1,2 litri. Capace di erogare una potenza di 81 kW (110 CV), questo motore è stato progettato per offrire un equilibrio ottimale tra consumi contenuti e prestazioni brillanti per la guida urbana ed extraurbana.

Abbinato a un cambio manuale a sei marce, il Combo a benzina è in grado di raggiungere una velocità massima di 179 km/h, garantendo la prontezza necessaria anche quando il veicolo viaggia a pieno carico. Per le famiglie, questo significa poter contare su un mezzo affidabile per i lunghi viaggi autostradali così come per le commissioni quotidiane, con una fluidità di marcia tipica dei motori a benzina di ultima generazione.

Spazio “da furgone” in un’auto passeggeri

Il vero vantaggio competitivo dell’Opel Combo risiede nella sua capacità di trasformarsi a seconda della necessità. La versione d’ingresso Edition +, lunga 4,41 metri, è concepita per ospitare comodamente cinque passeggeri, garantendo al contempo un volume di carico che non ha eguali nella categoria.

Con tutti i posti occupati, il bagagliaio offre una capacità di 1.355 litri (misurati fino al tetto). Tuttavia, è nella modularità che il Combo esprime il suo massimo potenziale per la vita familiare: abbattendo i sedili posteriori e il sedile del passeggero anteriore, la capacità di carico schizza a 3.500 litri. Questa caratteristica trasforma l’abitacolo in un vero e proprio vano da furgone, permettendo il trasporto di attrezzature sportive ingombranti, biciclette o mobili, rendendolo il compagno ideale per ogni tipo di hobby o trasloco. Ulteriori dettagli pratici, come il finestrino del portellone apribile indipendentemente, facilitano l’accesso al vano carico anche in spazi ristretti.

Tecnologia premium al servizio della sicurezza

Nonostante il posizionamento di prezzo accessibile, Opel non ha rinunciato a dotazioni tecnologiche di segmenti superiori. Un vantaggio enorme per la sicurezza familiare è rappresentato dai fari a matrice di LED Intelli-Lux Matrix, offerti di serie. Questa tecnologia garantisce una visibilità notturna ottimale senza abbagliare gli altri automobilisti, migliorando drasticamente la sicurezza attiva durante i viaggi serali.

All’interno, la vita di bordo è semplificata da una radio multimediale con touchscreen da 10 pollici. Il sistema supporta l’integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, permettendo ai genitori di gestire navigazione e musica senza distrazioni legate ai cavi. La presenza di sensori di parcheggio posteriori, aria condizionata e vetri oscurati completa un pacchetto che punta tutto sul comfort degli occupanti.

La strategia della “libertà di scelta”

L’ingresso della versione a benzina completa una gamma che Opel definisce “la scelta giusta per ogni esigenza”. I clienti possono ora decidere tra i motori termici tradizionali (benzina e diesel) o la variante Combo Electric, completamente priva di emissioni locali. Questa libertà permette a ogni famiglia di selezionare il gruppo motopropulsore che meglio si adatta al proprio chilometraggio annuo e alle restrizioni di circolazione della propria zona, mantenendo inalterati i vantaggi di spazio e flessibilità che hanno reso il Combo un’icona del suo segmento.