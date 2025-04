Opel Corsa è, da anni, un’icona del mercato delle quattro ruote in Europa. Il modello è un vero e proprio simbolo del brand tedesco, oggi parte del Gruppo Stellantis, ma anche dell’intero segmento B. La Corsa è una city car che, anno dopo anno e generazione dopo generazione, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato. La conferma arriva dai nuovi traguardi raggiunti in questi mesi che sono stati appena comunicati da Opel. Nonostante gli anni, la Corsa continua a essere un riferimento del mercato e della gamma del brand. Andiamo a scoprire cosa ha annunciato oggi il brand.

Vendite record

L'attuale Opel Corsa, nota anche come Corsa F (si tratta della sesta generazione del modello), continua a raccogliere ottimi risultati commerciali. Il modello è entrato in produzione nel 2019 e viene realizzato nello stabilimento di Saragozza, in Spagna. Come confermato dalla Casa, la Corsa F ha già raggiunto e superato il target del milione di unità prodotte.

Da segnalare, inoltre, che nel primo trimestre del 2025 è stata registrata una forte crescita delle richieste con un aumento del 18% delle immatricolazioni in Europa. In mercati chiave come la Germania e il Regno Unito (dove viene commercializzata con il brand Vauxhall), la segmento B ha conquistato la leadership del suo segmento nel corso del primo trimestre dell'anno. In diversi mercati europei, come la Croazia, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Slovenia, la Corsa è nella Top 3 del suo segmento.

I volumi di vendita elevati non sono una novità per Opel Corsa. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1982 con il debutto della prima generazione, la segmento B del marchio tedesco ha superato quota 15 milioni di unità prodotte confermandosi come uno dei modelli più venduti in tutto il mondo. Di anno in anno, la Corsa si rinnova e continua a soddisfare le richieste del mercato. Ricordiamo che la Corsa è parte della gamma Opel per neopatentati.

Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall e Managing Director di Stellantis Germania, ha evidenziato il risultato ottenuto della segmento B: "La nostra Opel Corsa è un bestseller assoluto. Un milione di Corsa dell'attuale generazione dimostrano che i clienti amano davvero la nostra piccola auto. Con il suo design fresco, le migliori tecnologie a prezzi accessibili e l'elevata flessibilità racchiuse in dimensioni compatte, si rivolge ai gruppi di clienti più diversi. Questa combinazione unica la rende una garanzia per il successo della nostra gamma".

Le ragioni del successo

La Corsa continua a essere un punto di riferimento del mercato grazie a una combinazione di fattori, a partire dal design caratteristico, con il frontale Opel Vizor. Da non sottovalutare, inoltre, è l'importanza della gamma di motorizzazioni. La vettura, infatti, propone motori a combustione, varianti ibride con tecnologia a 48 volt e l'immancabile versione Electric da 156 CV e la possibilità di sfruttare un'autonomia fino a 429 chilometri, grazie a un nuovo aggiornamento del comparto tecnico da poco annunciato. Ricordiamo che il listino prezzi dell'attuale generazione della segmento B della Casa tedesca parte da 20.000 euro ma per puntare sulla versione elettrica, almeno per quanto riguarda il listino, servono almeno 34.000 euro.