La gamma 2026 della Opel Corsa si rinnova puntando su efficienza, tecnologia e una struttura tecnica profondamente evoluta. Tutti i motori in gamma

Ufficio Stampa Stellantis Opel Corsa: i motori di una regina del mercato

All’interno del competitivo segmento B, Opel Corsa si conferma nel 2026 come una delle utilitarie più complete e versatili presenti nel mercato italiano. Con quasi quattro metri di lunghezza, un abitacolo ben sfruttabile e tecnologie moderne, la Corsa continua a puntare su efficienza, comfort e un’offerta motori articolata, che abbraccia propulsori termici turbo, mild-hybrid 48 V ed elettrico puro.

La piattaforma è la CMP (Common Modular Platform) di Stellantis, che permette di accogliere motorizzazioni sia a combustione sia elettriche in modo efficace, condividendo parte delle componenti con altri modelli del gruppo.

1.2 Turbo 100 CV: il primo gradino

La motorizzazione 1.2 turbo a benzina da 100 CV è oggi il motore di ingresso alla gamma termica della Corsa nel listino italiano 2026. Abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all’automatico a 8 rapporti, offre una buona combinazione tra prestazioni e consumi, con una coppia massima di circa 205 Nm e tempi di accelerazione 0-100 km/h nell’ordine dei 10 secondi.

Questo propulsore appartiene alla famiglia 1.2 PureTech tre cilindri (sigla progettuale EB2). Al momento, questa unità è il riferimento a benzina per chi cerca semplicità meccanica e costi di gestione contenuti. Dal punto di vista tecnico, il 1.2 PureTech 100 CV utilizza una cinghia di distribuzione a bagno d’olio (wet belt): la cinghia lavora immersa nel lubrificante, soluzione pensata per ridurre attriti e rumorosità rispetto a una cinghia tradizionale esterna. Non si tratta quindi di una catena metallica; la manutenzione dell’olio è un elemento centrale per garantirne la durata nel tempo.

Mild-Hybrid 48 V: efficienza senza compromessi

Accanto alla versione solo benzina, la gamma di Opel Corsa offre due motorizzazioni con sistema mild-hybrid a 48 volt, entrambe basate su un 1.2 turbo tre cilindri evoluto della famiglia EB3.

Le versioni disponibili sono:

1.2 Hybrid 110 CV , abbinata al cambio automatico a doppia frizione e-DCT a 6 rapporti;

, abbinata al cambio automatico a doppia frizione e-DCT a 6 rapporti; 1.2 Hybrid 145 CV, più potente e orientata a prestazioni superiori.

Il sistema integra un motore elettrico nel cambio, consentendo supporto in accelerazione, recupero di energia in rilascio e brevi fasi di marcia a bassissima velocità in modalità elettrica. I consumi medi omologati WLTP si collocano indicativamente tra 4,5 e 4,8 l/100 km a seconda della potenza.

A livello meccanico, le versioni Hybrid 48 V adottano la catena di distribuzione. Si tratta di una soluzione con catena metallica interna lubrificata, progettata per una durata molto elevata e normalmente priva di sostituzione programmata nell’uso ordinario. È una delle principali differenze tecniche rispetto alla versione benzina non elettrificata.

C’è anche elettrica

La Corsa Electric è proposta con due livelli di potenza:

136 CV (100 kW) con batteria da circa 50 kWh e autonomia WLTP fino a oltre 350 km;

(100 kW) con batteria da circa 50 kWh e autonomia WLTP fino a oltre 350 km; 156 CV (115 kW) con batteria da circa 51 kWh e autonomia WLTP che può superare i 400 km in condizioni favorevoli.

La velocità massima è limitata elettronicamente intorno ai 150 km/h. L’accelerazione 0-100 km/h si attesta intorno agli 8 secondi a seconda della versione. In corrente continua, la ricarica può portare la batteria dal 20 all’80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali.

Listino prezzi

Di seguito i prezzi di listino indicativi in Italia per la Opel Corsa: