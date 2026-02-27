Opel Corsa, tutte le motorizzazioni dell’utilitaria tedesca

Opel Corsa: i motori di una regina del mercato
Quali sono i motori dell'Opel Corsa? Cosa offre la piattaforma CMP? Come si confronta la Corsa nel segmento B?

All’interno del competitivo segmento B, Opel Corsa si conferma nel 2026 come una delle utilitarie più complete e versatili presenti nel mercato italiano. Con quasi quattro metri di lunghezza, un abitacolo ben sfruttabile e tecnologie moderne, la Corsa continua a puntare su efficienza, comfort e un’offerta motori articolata, che abbraccia propulsori termici turbo, mild-hybrid 48 V ed elettrico puro.

La piattaforma è la CMP (Common Modular Platform) di Stellantis, che permette di accogliere motorizzazioni sia a combustione sia elettriche in modo efficace, condividendo parte delle componenti con altri modelli del gruppo.

1.2 Turbo 100 CV: il primo gradino

La motorizzazione 1.2 turbo a benzina da 100 CV è oggi il motore di ingresso alla gamma termica della Corsa nel listino italiano 2026. Abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all’automatico a 8 rapporti, offre una buona combinazione tra prestazioni e consumi, con una coppia massima di circa 205 Nm e tempi di accelerazione 0-100 km/h nell’ordine dei 10 secondi.

Questo propulsore appartiene alla famiglia 1.2 PureTech tre cilindri (sigla progettuale EB2). Al momento, questa unità è il riferimento a benzina per chi cerca semplicità meccanica e costi di gestione contenuti. Dal punto di vista tecnico, il 1.2 PureTech 100 CV utilizza una cinghia di distribuzione a bagno d’olio (wet belt): la cinghia lavora immersa nel lubrificante, soluzione pensata per ridurre attriti e rumorosità rispetto a una cinghia tradizionale esterna. Non si tratta quindi di una catena metallica; la manutenzione dell’olio è un elemento centrale per garantirne la durata nel tempo.

Mild-Hybrid 48 V: efficienza senza compromessi

Accanto alla versione solo benzina, la gamma di Opel Corsa offre due motorizzazioni con sistema mild-hybrid a 48 volt, entrambe basate su un 1.2 turbo tre cilindri evoluto della famiglia EB3.

Le versioni disponibili sono:

  • 1.2 Hybrid 110 CV, abbinata al cambio automatico a doppia frizione e-DCT a 6 rapporti;
  • 1.2 Hybrid 145 CV, più potente e orientata a prestazioni superiori.

Il sistema integra un motore elettrico nel cambio, consentendo supporto in accelerazione, recupero di energia in rilascio e brevi fasi di marcia a bassissima velocità in modalità elettrica. I consumi medi omologati WLTP si collocano indicativamente tra 4,5 e 4,8 l/100 km a seconda della potenza.

A livello meccanico, le versioni Hybrid 48 V adottano la catena di distribuzione. Si tratta di una soluzione con catena metallica interna lubrificata, progettata per una durata molto elevata e normalmente priva di sostituzione programmata nell’uso ordinario. È una delle principali differenze tecniche rispetto alla versione benzina non elettrificata.

C’è anche elettrica

La Corsa Electric è proposta con due livelli di potenza:

  • 136 CV (100 kW) con batteria da circa 50 kWh e autonomia WLTP fino a oltre 350 km;
  • 156 CV (115 kW) con batteria da circa 51 kWh e autonomia WLTP che può superare i 400 km in condizioni favorevoli.

La velocità massima è limitata elettronicamente intorno ai 150 km/h. L’accelerazione 0-100 km/h si attesta intorno agli 8 secondi a seconda della versione. In corrente continua, la ricarica può portare la batteria dal 20 all’80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali.

Listino prezzi

Di seguito i prezzi di listino indicativi in Italia per la Opel Corsa:

  • 1.2 Turbo 100 CV: da circa 21.800 euro;
  • Hybrid 110 CV: da circa 24.600 euro;
  • Hybrid 145 CV: da circa 26.000 euro;
  • Corsa Electric: da circa 34.000 euro.

