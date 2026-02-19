La nuova versione speciale della Opel Corsa si chiama YES e presenta uno stile unico e una dotazione molto ricca: ecco tutto quello che c'è da sapere

La Opel Corsa continua a essere un punto di riferimento del mercato italiano ed europeo. La segmento B, mese dopo mese, conquista tanti automobilisti grazie alle sue dimensioni compatte, ideali per muoversi in città, e a uno stile unico ed elegante, che la rende immediatamente riconoscibile. Il modello di Opel si aggiorna con l’arrivo di una nuova edizione speciale pensata per il mercato italiano: la nuova Opel Corsa YES propone una colorazione esclusiva e una dotazione di serie completa. Ecco tutti i dettagli.

Una nuova edizione speciale

Il listino della Opel Corsa si arricchisce con la nuova edizione speciale Corsa YES, caratterizzata dalla particolare colorazione arancione Koral brillante e da interni aggiornati, con dettagli coordinati alla carrozzeria esterna. In alternativa, è possibile optare per la colorazione Eucalyptus Green, disponibile sempre con cuciture interne abbinate.

Tra le caratteristiche del modello troviamo il tetto nero a contrasto, cerchi in lega BiColour da 16 pollici, display digitali (infotainment multimediale con touchscreen da 10 pollici e display del quadro strumenti da 7 pollici) e volante in pelle vegana. Sul fronte motorizzazione, il modello è disponibile in due versioni. La prima ha il motore 1.2 benzina da 100 CV abbinato al cambio manuale. La seconda, invece, può contare sul motore Hybrid da 110 CV abbinato al cambio automatico. La versione elettrica della Corsa, per ora, resta fuori dal listino della serie speciale.

Da segnalare anche due pacchetti opzionali. Il Comfort Pack (250 euro) che aggiunge il freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando. Il Tech Pack, che integra la dotazione con il sistema Keyless Start, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore a 130 gradi e gli specchietti esterni regolabili elettricamente (con un costo di 700 euro).

I clienti interessati all’acquisto della Corsa YES hanno la possibilità di scegliere tra il motore ibrido oppure quello a benzina, con prezzi che partono da 21.850 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Gli ordini sono già aperti. Il sito ufficiale di Opel conferma che le consegne sono previste per il mese di maggio 2026.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, Opel ha annunciato anche l’apertura degli ordini per la nuova Astra.

Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, ha usato queste parole per presentare la nuova edizione speciale alla clientela italiana: