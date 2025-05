La Opel Frontera Gravel nasce per chi cammina davanti al gruppo. Ha la pelle dura e la spinta giusta per finire nei rovi. Le curve non sono niente per lei

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Opel La Opel Frontera Gravel è la show car che azzanna l'off-road

Non chiamatelo SUV: è un animale da sterrato. Il nome, Opel Frontera Gravel, e il nome dice già abbastanza: via i fronzoli, solo terra sotto le ruote. Anche se porta la firma del Fulmine sul cofano, scordati le file davanti al supermercato. Punta dritto, dove finisce l’asfalto. Certe modelli seguono la massa, altri respingono fin dalla loro progettazione le soluzioni a metà, in quanto hanno troppo da raccontare. Nata a Rüsselsheim e sviluppata insieme a due nomi che nel tuning sanno il fatto loro — BlackFish e XS — la show car si colloca nella seconda categoria, concedendo un’elettrizzante anteprima sui mezzi a ruote alte del futuro.

Color deserto

Ruote Borbet da 16 pollici, assetto pronto per i sassi, verricello frontale, gancio da traino e un portapacchi serio, con struttura a traliccio e faretti supplementari piazzati sul tetto e sul cofano. Spazio anche ai vani portaoggetti laterali, perfetti per chi vive con lo zaino sempre pronto. Ogni dettaglio urla: “carica l’attrezzatura, accendi i fari e vai”.

Il colore? Desert stone opaco, con tetto e cofano neri. Il contrasto con gli accenti arancioni — specchietti, paraurti, spoiler, Opel Blitz — completa è il suggello conclusivo: in un istante ti rendi conto che questo SUV è stato svezzato nel fango. Sotto l’immagine grintosa, trova posto la meccanica del nuovo Frontera 100% elettrico, quindi zero emissioni locali e libertà totale nei percorsi naturalistici. La sua silenziosa è bene che non tragga in inganno: se la sottovaluti ti travolge.

La prima uscita pubblica

La prima uscita pubblica? Il 30 maggio alla XS Carnight Wörthersee, l’evento cult per appassionati che si terrà nei pressi di Klagenfurt, in Austria. Opel porterà Gravel direttamente nel cuore pulsante della scena tuning europea. Sarà esposta all’Opel Hall della Fiera di Klagenfurt, e i biglietti si possono ancora comprare. Se vuoi vedere da vicino com’è fatto un SUV che non chiede il permesso, sentirai un brivido correre lungo il collo. Salire sul Gravel è come infilarsi in qualcosa che ti stava aspettando. La stoffa graffia leggero i polpastrelli. Le cuciture? Ci sono, ma non ti spiegano niente. Segui il dito, ti portano dove vogliono loro. Lo spazio ti tiene dentro, ospitale sì ma senza larghezze inutili. Il tetto ti abbassa la testa, e lo sguardo vira sulla strada.

“Il nuovo Opel Frontera si distingue già – ha dichiarato Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall -. È robusto, pratico e perfetto per le famiglie e le avventure quotidiane. Ma con la show car Opel Frontera Gravel, ci siamo spinti oltre i limiti, immaginando una versione più resistente, più audace e all’avanguardia. Questo concept è stato creato per accendere la curiosità dei fan e testare la domanda di un Opel Frontera più audace e robusto in futuro. È tutta una questione di libertà, avventura, eccitazione e superamento dei limiti”. Evaporano le distrazioni, niente finestre aperte sul mondo. XS ha cucito spigoli e morbidezze con la mano ferma di chi sa cosa serve quando si guida davvero. La Gravel entra in contatto con la tua parte più intima, ancestrale. E mentre ti siedi, ti senti già parte del percorso.