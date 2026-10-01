Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis

Prezzo da € 26.700

a € 35.600 Vai alla scheda Altezza 163,00 cm Larghezza 180,00 cm Lunghezza 438,00 cm Capacità bagagliaio 460 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico Anno modello 2024 Potenza da 72 cv /53 kw

a 136 cv /100 kw

La nuova Opel Frontera segna il ritorno di un nome che ha fatto la storia del marchio tedesco negli anni ’90. Se all’epoca era un fuoristrada “duro e puro”, oggi la Frontera si trasforma in una crossover compatta e pratica, progettata per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea. Il modello sostituisce ufficialmente la Opel Crossland, posizionandosi come la “cugina” della Citroën C3 Aircross, con la quale condivide la base tecnica del gruppo Stellantis. Presentata ufficialmente con l’obiettivo di offrire un’auto spaziosa ma accessibile, la Frontera incarna la nuova filosofia del marchio: un design “pulito”, tecnologie intuitive e una gamma motori completamente elettrificata.

Dimensioni e Design

Dal punto di vista estetico, la Opel Frontera abbandona le linee morbide della sua precenditrice per adottare un look più robusto e squadrato, tipico dei SUV. Le dimensioni sono ideali per l’uso misto urbano ed extraurbano: la vettura è lunga 439 cm, larga 180 cm e alta 163 cm. Il frontale è caratterizzato dall’Opel Vizor, una mascherina nera bombata che integra perfettamente il nuovo logo stilizzato della casa e sottili luci diurne a LED.

Il design laterale è dominato da passaruota pronunciati che conferiscono solidità, mentre il posteriore presenta il nome del modello a grandi lettere sul portellone e gruppi ottici disposti su due livelli. Un dettaglio funzionale di rilievo sono le barre sul tetto, che nelle versioni equipaggiate possono sostenere un carico fino a 200 kg, rendendo l’auto perfetta per il trasporto di attrezzature sportive o box supplementari. La personalizzazione è garantita da una gamma di 6 colori, con la possibilità di avere il tetto a contrasto: bianco per l’allestimento Edition o nero di serie per la versione GS.

Interni

L’abitacolo della Opel Frontera è progettato per massimizzare la vivibilità interna. Una delle caratteristiche più distintive è la disponibilità della configurazione a sette posti, una rarità per un’auto di questa lunghezza. Sebbene i due posti aggiuntivi della terza fila siano adatti principalmente a bambini e il loro accesso richieda un certo sforzo, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per le famiglie numerose.

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La plancia segue un linguaggio stilistico a linee tese, con un rivestimento superiore in plastica a trama zigrinata di buona fattura. Al centro della scena digitale troviamo il “Pure Panel”, composto da due schermi da 10 pollici ciascuno: uno per il cruscotto digitale e uno per l’infotainment, quest’ultimo giudicato reattivo e intuitivo. Tra le soluzioni pensate per il comfort spiccano gli Intelli-seats (di serie sulla versione GS), poltrone sagomate per ridurre l’affaticamento della schiena durante i lunghi viaggi.

Il bagagliaio è un altro punto di forza: nella versione a cinque posti offre una capacità che varia da 460 a 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori. Nella variante a sette posti, lo spazio si riduce drasticamente quando tutti i sedili sono in uso, limitandosi a circa 140 litri, sufficienti solo per un paio di borsette.

Motorizzazioni

La Opel Frontera offre una gamma motori semplificata ma completa, focalizzata sull’efficienza. Le motorizzazioni Hybrid (MHEV) si basano sul motore 1.2 turbo a tre cilindri con tecnologia a 48V, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti (e-DCT6) che integra un motore elettrico da circa 29 CV. Che nel dettaglio corrispondo a:

110 CV (81 kW): Offre un buon equilibrio tra consumi (5,4 l/100 km) e prestazioni, con una velocità massima di 180 km/h;

Offre un buon equilibrio tra consumi (5,4 l/100 km) e prestazioni, con una velocità massima di 180 km/h; 145 CV (107 kW): Ideale per chi viaggia spesso a pieno carico, garantisce più brio e una velocità massima di 190 km/h.

Le motorizzazioni 100% BEV invece si snodano intorno a un’unica potenza di 113 CV (83 kW). L’autonomia varia sensibilmente in base alla batteria scelta. Anche qui abbiamo:

batteria standard (44 kWh): garantisce un’autonomia fino a 300-307 km nel ciclo WLTP.

garantisce un’autonomia fino a nel ciclo WLTP. Versione Extended Range (54 kWh): permette di percorrere fino a 401-409 km con una singola ricarica;

È importante notare che la capacità di traino è superiore nei modelli Hybrid (fino a 1.250 kg) rispetto alla versione elettrica (circa 350 kg).

Allestimenti

La struttura di gamma è stata snellita per facilitare la scelta del cliente, articolandosi su due livelli principali molto ricchi:

Edition: rappresenta l’allestimento d’ingresso e include già “tutto ciò che serve davvero”. Di serie offre climatizzatore, fari ad alta efficienza, frenata automatica, monitoraggio del superamento della corsia, sensori di parcheggio posteriori e telecamera per il riconoscimento dei segnali stradali;

rappresenta l’allestimento d’ingresso e include già “tutto ciò che serve davvero”. Di serie offre climatizzatore, fari ad alta efficienza, frenata automatica, monitoraggio del superamento della corsia, sensori di parcheggio posteriori e telecamera per il riconoscimento dei segnali stradali; GS: è la versione più sportiva e tecnologicamente avanzata. Aggiunge cerchi in lega più grandi, tetto nero a contrasto, climatizzatore automatico, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e sedili Intelli-seats.

Prezzi

Il listino della Opel Frontera è uno dei suoi argomenti più convincenti. Il prezzo di partenza per la versione Hybrid 110 CV Edition è fissato a circa 26.250 euro. La variante elettrica ha un prezzo di listino di circa 31.050 euro. Le versioni a sette posti comportano un sovrapprezzo, portando il costo a circa 29.150 euro per la 110 CV GS 7 posti.

Nel dettaglio:

1.2 Turbo 100 CV Start – 22.700 €

– 1.2 Hybrid 110 CV eDCT6 Start – 24.700 €

– 1.2 Hybrid 110 CV eDCT6 Edition – 26.250 €

– 1.2 Hybrid 145 CV eDCT6 Edition – 27.750 €

– 1.2 Hybrid 110 CV eDCT6 GS – 28.750 €

– 1.2 Hybrid 145 CV eDCT6 GS – 30.250 €

– Electric 44 kWh 113 CV Start – 29.550 €

– Electric 44 kWh 113 CV Edition – 31.050 €

– Electric 44 kWh 113 CV GS – 33.550 €

– Electric Long Range 54 kWh 113 CV Edition – 33.550 €

– Electric Long Range 54 kWh 113 CV GS – 36.050 €

Opel indica attualmente per la Frontera Electric un’autonomia fino a circa 406-409 km WLTP, mentre le offerte italiane in corso confermano 31.050 euro di listino per la Electric Edition 44 kWh e 26.250 euro per la Hybrid 110 CV Edition.

A chi è consigliata

La Opel Frontera è l’auto ideale per diversi profili di automobilisti: