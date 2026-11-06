Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Stellantis Opel Grandland Electric: 22 kW per maggiore autonomia

La mobilità elettrica passa anche dalla velocità con cui è possibile recuperare energia durante le soste quotidiane. Opel ha puntato molto proprio su questo aspetto e ha deciso di intervenire introducendo una nuova importante novità per la propria gamma a zero emissioni. Grandland Electric diventa il primo modello della Casa tedesca disponibile con un caricatore di bordo da 22 kW in corrente alternata.

Una soluzione che interessa tutte le versioni di Grandland Electric, comprese Long Range e AWD. L’obiettivo è rendere più rapidi i tempi di ricarica quando si utilizzando infrastrutture compatibili, aumentando la flessibilità negli spostamenti e nella gestione dell’energia, sia a casa che sul posto di lavoro o presso le colonnine pubbliche.

Opel Grandland Electric, come funziona la ricarica da 22 kW

La novità principale riguarda il caricatore di bordo, componente che permette all’automobile di convertire la corrente alternata proveniente dalla rete elettrica in energia utilizzabile dalla batteria. Con il nuovo dispositivo da 22 kW, Grandland Electric può sfruttare una potenza superiore rispetto ai tradizionali sistemi da 11 kW, a condizione però che anche la colonnina utilizzata sia in grado di supportarla.

I vantaggi dichiarati da Opel sono evidenti nel confronto con i tempi di ricarica. Sulle versione Grandland Electric e Grandland Electric AWD, equipaggiate con batteria da 78 kWh, si passa da circa cinque ore con un caricatore da 11 kW a poco più di due ore e mezza con quello da 22 kW. Ancora più interessante il risultato sulla versione Long Range, con batteria da 100 kWh, dove si passa da 6 ore e 30 minuti a circa 3 ore e 15 minuti. I valori sono dichiarati dal costruttore, ma possono variare in base alla potenza della stazione di ricarica, della temperatura esterna e della batteria.

Autonomia fino a 691 km

L’introduzione del caricatore da 22 kW si accompagna a una gamma che propone differenti soluzioni in termini di autonomia e prestazioni. Opel Grandland Electric raggiunge un’autonomia dichiarata di 591 km nel ciclo WLP, mentre la variante Long Range porta questo valore a 691 km. Una soluzione pensata per coloro che necessitano di percorrere distanze più elevate e che desiderano ridurre la frequenza delle soste.

Con l’introduzione del caricatore di bordo da 22 kW, Opel aggiunge un elemento concreto alla propria proposta elettrica. L’autonomia rimane un parametro fondamentale nella scelta dell’auto a batteria, ma la possibilità di recuperare energia in tempi più contenuti, anche attraverso la corrente alternata, può rappresentare un vantaggio significativo nella vita di tutti i giorni.

Maggior comfort per il guidatore

La scelta di Opel va nella direzione di un maggiore comfort per il guidatore, non limitandosi solo alla batteria e alle prestazioni, ma anche all’abitacolo. Le versioni elettriche di Grandland adottano un telaio con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Il sistema interviene adattando il comportamento delle sospensioni in funzione delle condizioni di guida e del fondo stradale.

In presenza di irregolarità brevi e ravvicinate la taratura punta a filtrare le sollecitazioni per migliorare il comfort degli occupanti. Alle frequenze più basse il comportamento diventa più diretto, con l’obiettivo di garantire una risposta più precisa e un maggior contatto con la strada. Grandland perfeziona così sempre di più la propria gamma.