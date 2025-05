Opel Mokka si rinnova e aggiunge nuove colorazioni alla sua gamma garantendo per la clientela maggiori opzioni per la personalizzazione del SUV: ecco i dettagli

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Novità in arrivo per Opel Mokka

Opel Mokka è un modello di riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa. Con dimensioni compatte e uno stile unico oltre che con una gamma particolarmente ricca, con anche una versione elettrica, il SUV del marchio tedesco del Gruppo Stellantis si è ritagliato uno spazio di primo piano nel settore. Per continuare a crescere, Mokka si rinnova puntando sulla personalizzazione e sullo stile. Ad arricchire il listino del modello, infatti, arrivano tre nuove colorazioni. Per i clienti interessati all’acquisto, quindi, ci sono ora più opzioni da considerare per personalizzare il SUV, disponibile anche con diverse motorizzazioni (benzina, ibrida e elettrica). Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

Un’offerta ancora più ricca

Ad arricchire la gamma di Opel Mokka arrivano tre nuove colorazioni. Il SUV compatto del marchio tedesco, infatti, potrà essere ordinato optando per le vernici metalizzate Kolibri Blue e Tropikal Green (ispirata alla Greenovation del brand) che Opel ha realizzato in esclusiva per il suo modello. In aggiunta, è ora disponibile anche la colorazione Grafik Grey. Le tre colorazioni possono essere abbinate anche al tetto verniciato in Karbon Black e al cofano nero opzionale. Si tratta di una strategia semplice ma, potenzialmente, molto efficace. Offrendo una scelta maggiore è possibile, infatti, raggiungere un numero di potenziali clienti sempre più grande e, quindi, migliorare le vendite.

Nikola Kalabic, Team Lead Current SUV Product Management, commenta: “Il nuovo Opel Mokka è accattivante, coraggioso e sicuro sotto ogni punto di vista. I colori particolarmente forti si adattano perfettamente a questo carattere. Ecco perché abbiamo sviluppato le nuove vernici Kolibri Blue, Tropikal Green e Grafik Grey e le abbiamo aggiunte alla nostra gamma. I clienti possono ora scegliere colori audaci per il loro Opel Mokka che esprimono anche la loro personalità“.

Si tratta di un aspetto chiave per la strategia di Opel. Mettere a disposizione della clientela un numero maggiore di colorazioni per la carrozzeria, con ulteriori combinazioni cromatiche per personalizzare il SUV, incrementa le potenzialità del modello che, dallo scorso anno, è ora disponibile anche con una variante ibrida, ricca di potenzialità. Mokka è oggi un riferimento della famiglia di vetture del brand e punta a conquistare uno spazio sempre più rilevante sul mercato delle quattro ruote.

I prezzi del SUV

Opel Mokka è un modello accessibile e con una gamma ricca e completa, in cui spicca anche la variante elettrica. Si tratta di un’offerta che punta a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti. Il listino prezzi di Mokka per il mercato italiano parte da 26.400 euro ma per la versione elettrica servono almeno 36.700 euro. Il SUV di Opel punta a conquistare il mercato mettendo a disposizione degli utenti varie opzioni per quanto riguarda la motorizzazione oltre a tante soluzioni per la personalizzazione della vettura. Per quanto riguarda i motori, in gamma c’è spazio per il motore 1.2 turbo benzina in grado di erogare 130 CV, con cambio automatico, oppure 136 CV, con cambio manuale. C’è spazio anche per la variante ibrida da 145 CV oltre che per la versione elettrica con potenza da 156 CV.