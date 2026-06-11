Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa GWM Un SUV ricco di potenzialità

GWM espande la sua presenza in Italia con il nuovo ORA 5. Si tratta di un SUV di segmento C che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato italiano, facendo leva su un prezzo accessibile, tanta praticità e una gamma ricca di varianti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un nuovo SUV

L’ORA 5 è un SUV di segmento C con una lunghezza di 4,47 metri e un passo di 2,72 metri, dimensioni che garantiscono ampio spazio a bordo. Da segnalare anche una capacità di carico che arriva a 1.120 litri con i sedili posteriori abbattuti. La dotazione di serie include cerchi in lega da 18 pollici e fari a LED.

La gamma propone diverse varianti e conferma la versatilità dell’ORA 5, modello con cui GWM punta a ritagliarsi uno spazio sul mercato italiano soddisfacendo le esigenze di una clientela ampia e diversificata. La dotazione di serie include una ricca suite di ADAS, 7 airbag, un quadro strumenti da 10,25 pollici e un display centrale da 14,6 pollici.

Il modello arriva sul mercato con tre motorizzazioni. La versione base monta il motore turbo benzina 1.5 da 160 CV e 270 Nm, abbinato al cambio automatico 7-DCT. Da segnalare anche la versione Full Hybrid, che eroga fino a 223 CV e 476 Nm di coppia, con un consumo dichiarato di 5,1 litri per ogni 100 chilometri.

A completare la gamma, c’è la variante elettrica, ideale per chi è alla ricerca di un SUV in grado di garantire un funzionamento a zero emissioni. Questa versione di ORA 5 può contare su una potenza massima di 205 CV. Da segnalare anche la presenza di un pacco batterie LFP con capacità di 58,3 kWh che può garantire un’autonomia di 435 chilometri nel ciclo WLTP. Nell’uso in città, invece, il SUV può superare i 600 chilometri di autonomia con una carica completa.

ORA 5 rappresenta uno dei modelli di riferimento con cui GWM, principale produttore di SUV in Cina, punta a espandersi in Italia, con una strategia ambiziosa e che, modello dopo modello, ha l’obiettivo di sostenere la crescita del brand con volumi di vendita significativi.

I prezzi

Uno dei punti di forza dell’ORA 5 è il listino prezzi. La gamma comprende due allestimenti: la versione base Origin e la versione Premium. Il modello benzina parte da 26.950 euro, la Full Hybrid da 28.600 euro, mentre la variante elettrica arriverà a 36.000 euro. Per passare all’allestimento Premium sono necessari 2.000 euro aggiuntivi. L’apertura degli ordini sul mercato italiano è prevista per la fine di giugno 2026.