Le immagini e i dettagli della Pagani Utopia "Madonna of the Car Nation", un esemplare unico con roccia lunare e oro commissionato dal collezionista Kris Singh.

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Pagani Una hypercar mai vista prima

La Pagani Utopia è una delle hypercar più esclusive e interessanti sul mercato. La presentazione è avvenuta più di quattro anni fa con i clienti che hanno dovuto ordinare in netto anticipo il proprio esemplare, rispetto alle effettive tempistiche di lancio.

Tra questi c’era anche Kris Singh, un famoso collezionista di auto e, in particolare, di hypercar e vetture rare ed estreme, che ha commissionato a Pagani la realizzazione di un esemplare davvero unico della Utopia.

Una Utopia mai vista

Il modello in questione si chiama Pagani Utopia “Madonna of the Car Nation” e presenta alcuni elementi che rendono la hypercar ancora più unica e particolare. L’esemplare è stato presentato in pubblico in occasione del Pagani Raduno 2026 e in rete sono disponibili ora le prime immagini.

Realizzata in collaborazione con Karosserie PHL, la Pagani Utopia “Madonna of the Car Nation” presenta una verniciatura davvero particolare, con particelle d’oro e di roccia lunare (acquistata da Kris Singh durante una vendita all’asta).

La lavorazione non è stata semplice, ma i tecnici sono comunque riusciti a preservare la lucentezza dell’oro nonostante la base di partenza fosse costituita da una carrozzeria con elementi in alluminio e fibra di carbonio.

La fonte di ispirazione della vettura è il dipinto La Madonna con il garofano di Leonardo da Vinci, che oggi è conservato nell’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera e che condivide con la vettura da collezione una certa palette cromatica calda e avvolgente.

Anche gli interni della Pagani riflettono la volontà di allontanarsi dai trend digitali contemporanei. L’abitacolo è un trionfo di strumentazione analogica, con l’assenza quasi totale di schermi, eccezion fatta per il display centrale davanti al guidatore.

Il blocco del cambio con i cinematismi a vista, il volante ricavato dal pieno e l’uso intensivo di pellami pregiati e leghe di alluminio creano un ambiente che esalta l’artigianalità del brand, completando perfettamente l’aura da pezzo da museo della “Madonna of the Car Nation”.

La hypercar si mostra in pubblico

Nel carosello pubblicato da Kris Singh potete ammirare la vettura da tutte le angolazioni, con varie foto che ci mostrano l’abitacolo interno oltre alla particolarissima carrozzeria di questa versione speciale della Utopia.

Per ammirare la vettura in azione, invece, potete dare un’occhiata al video qui di sotto. In ogni caso, l’account Instagram di Singh include svariati contenuti dedicati alla sua Madonna of the Car Nation e possono facilmente essere consultati e condivisi.

Le specifiche

Sotto la ricercata carrozzeria di questa edizione su misura batte il cuore dell’ingegneria modenese. La Pagani Utopia è spinta da un possente motore V12 biturbo da 6,0 litri, sviluppato appositamente da Mercedes-AMG, in grado di erogare 864 CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia mostruosa di 1.100 Nm, disponibile tra i 2.800 e i 5.900 giri/min.

Costruita attorno a una monoscocca in Carbo-Titanio e Carbo-Triax che mantiene il peso a secco a soli 1.280 kg, la hypercar rinuncia all’elettrificazione e al cambio a doppia frizione in favore della pura esperienza di guida, affidata a una trasmissione Xtrac a 7 rapporti, disponibile sia in versione manuale pura che automatizzata.