Parcheggi auto a Milano: le novità che ci aspettano

Uno dei problemi atavici che da sempre tengono sotto scacco Milano è quello dei parcheggi. Come tutte le grandi metropoli, infatti, anche il capoluogo meneghino è stracolmo di auto che ogni giorno affollano le strade della città. Come se non bastasse poi ci sono le varie ZTL che restringono ancora di più il campo ai veicoli circolanti in giro per il comune lombardo.

Presto però un nuovo quadro organizzativo potrebbe farsi strada nella città andando a modificare inevitabilmente le abitudini dei cittadini. Sino al 31 dicembre 2026, a Milano, ci sarà l’aggiornamento delle tariffe della sosta in alcune zone di San Siro. Ci sarà un primo test che vedrà coinvolte via Achille e via Pessano, queste saranno poi seguite da altre. Si sta pensando ad esempio anche a piazzale dello Sport e all’area di fronte l’ospedale San Carlo.

Nuova modalità per parcheggiare

La giunta lo ha deliberato e l’intenzione è di estendere la cosa poi a tutta la città qualora l’esperimento dovesse dare esito positivo. Inoltre, non è escluso che questo genere di modalità possa essere preso poi in considerazione anche da altri comuni. L’idea è quella di rendere prenotabile il posto online con una tariffa che parte da 1,50 euro l’ora, oppure in caso di manifestazione sportiva o concerto 15 euro per l’intera giornata. Saranno previsti inoltre anche gli abbonamenti mensili di 150 euro e annuali di 1.500 euro.

Sarà invece vietata la sosta gratuita per quanto riguarda i veicoli elettrici, ibridi, ai residenti e a chi è in possesso di abbonamenti ordinari o agevolati. Questa iniziativa è volta ad agevolare lo scorrimento del traffico. Gli automobilisti, infatti, conoscendo già il proprio luogo di parcheggio non dovranno fare inutili giri nella zona a velocità moderata nella disperata ricerca di un posto dove fermarsi.

Altre proposte

Naturalmente è un sistema nuovo che va quindi provato nel pratico. A controllare il tutto ci saranno degli addetti del Comune o forse un sistema di telecamere (non è ancora chiaro). Ciò che è certo è che dal punto di vista della viabilità Milano è una città in grande fermento in questo momento. Solo poche settimane fa, infatti, La Repubblica annunciava l’idea del Comune di abolire completamente le strisce bianche in favore delle sole strisce blu a pagamento.

Al momento, numeri alla mano, nel capoluogo meneghino ci sono in totale 300.000 posti auto, di cui 120.000 sono strisce bianche e la restante parte è divisa tra strisce gialle dedicate ai residenti e strisce blu pagabili con il ticket orario. Ora c’è da capire se l’idea andrà di pari passo con questa novità del Comune. Stiamo parlando naturalmente di cose ancora allo stato embrionale visto che la sperimentazione ancora non è partita.

Non è la prima volta però che nella città lombarda si fanno venire delle idee per regolamentare maggiormente la sosta. Qualche mese fa, ad esempio, era stata lanciata la proposta di maggiorare la tariffa di sosta per tutti i veicoli privati, dedicati al trasporto di passeggeri, con un peso superiore a 1,6 tonnellate. Vedremo anche questa volta come andranno a finire le cose.