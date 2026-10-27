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Ufficio Stampa GFG Style Peralta D: con carrozzeria di rame in versione coupé

Una carrozzeria interamente in rame battuto a mano, superfici geometriche essenziali e un abitacolo progettato per coniugare lusso con artigianalità e funzionalità. Questo è GFG Style Peralta D, la coupé Gran Turismo 2+2 creata da Fabrizio Giugiaro e dal centro design torinese fondato insieme al padre Giorgetto.

La vettura è stata presentata il 24 ottobre 2026 al Pastejé Automotive Invitational, in Messico, ed è un modello unico. A commissionarlo è stato il collezionista e imprenditore Carlos Peralta. Un’auto che riprende il progetto di Peralta S, ispirandosi per linguaggio estetico e carrozzeria concepita come un monolito, introducendo però un materiale differente.

GFG Style Peralta D, il rame diventa protagonista

La scelta del rame diventa l’elemento distintivo di Peralta D. Un materiale nobile che risulta però duttile e delicato da lavorare, permettendo così la realizzazione dell’intera componente anteriore. La porzione superiore è invece realizzata in vetro specchiato, sottoposto a un trattamento cromatico studiato per richiamare le tonalità metalliche della parte sottostante.

La carrozzeria è caratterizzata dunque da un forte contrasto materico. Le superfici sono definite da geometrie pulite e continue con passaruota, tappo del serbatoio e dettagli esterni progettati per inserirsi in un insieme coerente. La struttura è basata su di un’architettura in carbonio, con pianale in alluminio e meccanica di derivazione Maserati GranTurismo. Il disegno geometrico è ispirato al retrofuturismo degli anni Settanta, abbinandolo a una finitura nero antracite, esaltando così il rame della carrozzeria.

Porte ad ali di gabbiano e “shadow lights”

Peralta D interpreta il concetto coupé attraverso una silhoutte essenziale, con le superfici che si sviluppano senza evidenti interruzioni. La vettura adotta un sistema di apertura che si riprende il “dome” a movimento unico di Peralta S, mantenendo indipendenti i finestrini laterali. Nella parte posteriore aggiunge un’apertura ad ali di gabbiano senza struttura sottostante, pensata per facilitare l’accesso ai sedili posteriori.

L’illuminazione segue la stessa filosofia minimalista. Al frontale e al posteriore, le firme luminose sono affidate a sottili lame di luce, mentre le griglie a rombi in alluminio integrano e nascondono le luci di servizio. Il risultato è un effetto che il costruttore definisce “shadow lights”.

Unione di intenti con Carlos Peralta

La lettera “D” richiama il termine inglese “daughters” (figlie), una denominazione che prosegue la scelta della Peralta S, dove si rifaceva a “sons”. L’imprenditore dimostra così un grande legame con la famiglia ed è evidente come siano due progetti consequenziali e non slegati, come ha spiegato lo stesso Fabrizio Giugiaro:

“La Peralta D nasce dall’energia positiva e dalla sintonia creativa instaurata con Carlos Peralta durante lo sviluppo della Peralta S. Abbiamo voluto dare continuità a quel percorso stilistico, esplorando l’espressività di un materiale affascinante e complesso come il rame. La sfida è stata quella di unire un’estetica minimale, caratterizzata da linee essenziali e dettagli eleganti, a soluzioni funzionali d’avanguardia per una vera Coupé Gran Turismo 2+2”.

Con Peralta D, GFG Style conferma la volontà di puntare sull’esclusività, creando così un esemplare unico, trasformando una Gran Turismo in un progetto su misura a seguito di lavorazione artigianale. Una nuova interpretazione del lusso automobilistico dove il design diventa il principale elemento distintivo.