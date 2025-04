Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: GFG Style Peralta S, supercar firmata Giugiaro

La Peralta S, un’esclusiva one-off firmata da GFG Style sotto la guida di Fabrizio Giugiaro, incarna un fascino automobilistico senza tempo, traendo ispirazione dalla leggendaria Boomerang degli anni ’70, una leggenda dello stile creata da Giorgetto Giugiaro. Questa vettura straordinaria rappresenta un ponte ideale tra l’audacia creativa del design italiano e la solida tradizione sportiva di Maserati.

Base tecnica a cura del Tridente

La base tecnica su cui poggia questa creazione unica è la Maserati MC20, la rinomata sportiva del Tridente. È importante sottolineare che, a livello meccanico, la Peralta S mantiene inalterato il propulsore della MC20. Questo significa che sotto le sue inedite forme retro-futuristiche batte il potente motore V6 Nettuno 3.0 biturbo capace di erogare ben 630 CV. Questa motorizzazione eccellente consente alla vettura modenese di raggiungere prestazioni di assoluto rilievo: un’accelerazione da 0 a 100 km/h completata in soli 2,9 secondi e una velocità massima che supera i 325 km/h.

L’elemento distintivo della Peralta S risiede nella sua carrozzeria, interamente realizzata in alluminio e caratterizzata da un design completamente nuovo. Un dettaglio di grande impatto è rappresentato dall’elemento centrale della carrozzeria, progettato per sollevarsi e consentire un accesso scenografico all’abitacolo. La finitura esterna presenta una sorprendente finitura a specchio, studiata per fondersi otticamente con le superfici vetrate, creando l’illusione di un unico corpo continuo e fluido.

Omaggio a un grandioso passato

La linea della Peralta S si distingue per il suo aspetto squadrato e scintillante, un omaggio stilistico alle forme geometriche che hanno caratterizzato la Boomerang. Tuttavia, l’innovazione non si ferma all’estetica: la vettura incorpora anche sofisticati elementi aerodinamici realizzati in fibra di carbonio, tra cui spiccano uno splitter anteriore per ottimizzare il flusso d’aria, minigonne laterali che accentuano il profilo dinamico e un’ala posteriore funzionale al controllo della deportanza. Questi dettagli in fibra di carbonio non solo contribuiscono alle prestazioni aerodinamiche, ma aggiungono anche un tocco di sportività al design complessivo.

Anche l’abitacolo della Peralta S è stato oggetto di un’attenta rivisitazione, con l’introduzione di nuove finiture che ne elevano ulteriormente il livello di esclusività. Tra le modifiche più evidenti si segnala il rivestimento della plancia, completamente rinnovato per offrire un’esperienza tattile e visiva inedita. Anche il design dei sedili è stato aggiornato, probabilmente per offrire un maggiore comfort e un miglior contenimento laterale durante la guida sportiva. Un ulteriore elemento distintivo dell’interno è rappresentato dal volante, che nella sua parte centrale sfoggia con orgoglio la “P” di Peralta, un dettaglio che sottolinea l’unicità di questo esemplare.

Un oggetto particolare

La Peralta S si configura, quindi, come una vettura assolutamente particolare, capace di realizzare una sintesi affascinante tra la tradizione sportiva di Maserati e l’audacia creativa intrinseca che deriva dalla tradizione della famiglia Giugiaro. L’operazione stilistica compiuta da Fabrizio Giugiaro non si limita a un semplice esercizio di stile, ma si pone l’obiettivo di richiamare un concept che ha letteralmente fatto la storia dell’automotive: la Boomerang. In questo senso, la Peralta S non è solo un’automobile, ma un vero e proprio omaggio a un’epoca d’oro del design automobilistico, reinterpretato in chiave contemporanea grazie alla tecnologia e alle prestazioni della Maserati MC20.