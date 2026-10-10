Peugeot lancia la serie speciale Lumiere per i modelli 208 e 2008, caratterizzata da tinte esclusive, interni rifiniti e un'interessante offerta lancio

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Ufficio Stampa Stellantis Nuove serie speciali per le best seller di Peugeot

Peugeot ha arricchito la gamma della 208 e della 2008, due modelli di riferimento per il marchio francese del Gruppo Stellantis. La novità del mese di ottobre è rappresentata dalla nuova serie speciale Lumiere, disponibile per le varianti con motori elettrici, ibridi e a combustione.

Secondo la Casa, questa nuova variante riesce a migliorare ulteriormente il carisma dei due modelli, da tempo best seller per il marchio. La presentazione in anteprima avverrà in occasione della Festa del Cinema di Roma, con un evento in programma al MAXXI il prossimo 13 ottobre e un’esposizione pubblica, fino al 25 ottobre, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Le caratteristiche della serie speciale

La personalità delle nuove 208 e 2008 Lumiere si esprime fin dal primo sguardo grazie a colorazioni inedite offerte senza costi aggiuntivi.

Nello specifico, la 208 porta al debutto l’esclusivo Verde Alvao, che si affianca alle tinte Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla, distinguendosi anche per un elegante tetto nero lucido a contrasto.

La 2008 adotta il nuovo Blu Nazare, disponibile insieme a Blu Obsession, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla, e presenta la medesima finitura in nero lucido applicata alle barre del tetto.

Ad arricchire la serie speciale troviamo, inoltre, diversi altri elementi come i cerchi in lega bicolore diamantati, decorati con una vernice Black Mist studiata per esaltare le geometrie del design: la 208 monta i cerchi NOMA da 16 pollici, mentre la 2008 è equipaggiata con i KARAKOY da 17 pollici.

Questa attenzione ai dettagli si riflette anche all’interno dell’abitacolo. Derivati dall’allestimento GT, i sedili anteriori sfoggiano gli esclusivi rivestimenti Tremezzo in tri-tessuto, arricchiti dal logo Peugeot sui poggiatesta e da impunture blu-verde Opalite.

Questa particolare cucitura, prerogativa della serie Lumiere, impreziosisce i braccioli di tutti i pannelli delle porte e viene richiamata nella plancia anteriore attraverso una serigrafia dedicata applicata su un inserto nero lucido.

A completare le caratteristiche della nuova serie speciale troviamo i battitacco anteriori in alluminio firmati Peugeot e, per quanto riguarda la 208, un rivestimento interno Mistral Black che integra un’illuminazione a LED dedicata per la plafoniera anteriore, le luci di lettura posteriori e gli specchietti di cortesia.

Già in offerta lancio

Le nuove Peugeot 208 e 2008 in versione Lumiere sono disponibili in offerta lancio, fino al prossimo 31 ottobre 2026, riservata alle vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

La 208 può essere acquistata con anticipo di 7.587 euro, 35 rate da 109 euro e una rata finale di 12.117 euro. Per quanto riguarda la 2008, invece, c’è un anticipo di 8.014 euro, 35 rate da 139 euro e una rata finale di 16.316 euro.

Questi prezzi si riferiscono alle versioni Hybrid 110 CV E-DCS6 con il nuovo allestimento speciale Lumiere. A disposizione della clientela, però, ci sono anche altre varianti. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito del brand oppure richiedere informazioni in concessionaria.