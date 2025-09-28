Numeri record per la Peugeot 3008: il C-SUV ha raggiunto un importante traguardo produttivo confermandosi un vero e proprio successo per il brand

Ufficio Stampa Stellantis Traguardo importante per la Peugeot 3008

Uno dei modelli chiave di Peugeot è, senza dubbio, il Peugeot 3008. Si tratta di un progetto fondamentale per la Casa per occupare una delle porzioni più importanti del mercato ovvero il segmento dei C-SUV. A confermare il successo del modello arriva un importante annuncio da parte del brand che ha appena raggiunto un traguardo produttivo di grande rilievo per il 3008 nello stabilimento di Sochaux. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

Numeri record

Lo scorso 24 settembre, nello stabilimento francese, è stato realizzato l’esemplare numero 200.000 del Peugeot 3008. Questo risultato arriva a distanza di due anni dal lancio ufficiale (avvenuto nel settembre del 2023). Per celebrare il risultato, l’azienda ha organizzato un evento dedicato che ha visto la presenza anche di Alain Favey, CEO di Peugeot, e di Manuel Gentile, direttore dello stabilimento di Sochaux, che impiega 6.500 persone su 2,5 turni per soddisfare la forte domanda per il C-SUV del brand.

Un SUV completo

Il Peugeot 3008, grazie anche alla piattaforma multi-energia STLA Medium, è oggi in grado di soddisfare appieno le esigenze della clientela. Si tratta di uno dei segreti del successo del C-SUV che può offrire varianti ibride e elettriche. La gamma, infatti, comprende versioni come la 145 CV Hybrid, la 195 CV Plug-in Hybrid e tre opzioni completamente elettriche, tra cui trova posto anche la versione 230 CV Long Range che può arrivare fino a 700 chilometri di autonomia nel ciclo misto WLTP. Sfruttando un listino prezzi ricco di opzioni, il C-SUV sta raccogliendo ottimi risultati in termini di vendite.

L’azienda ha confermato che il 3008 è leader del mercato nel segmento dei C-SUV in Francia.Un rapido sguardo ai dati di vendita in Italia, inoltre, ci permette di sottolineare gli ottimi risultati ottenuti nel nostro Paese dal crossover prodotto in Francia. Dopo i primi 8 mesi dell’anno, infatti, il modello di Peugeot ha totalizzato 11.092 unità vendute (quasi 2.000 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e oggi occupa la 5° posizione nella classifica dei SUV di segmento C più venduti in Italia. Si tratta, quindi, di una vettura in grado di ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato in vari Paesi. Un ruolo di primo piano nel raggiungimento di questi numeri lo ricopre la variante elettrica che continua a registrare ottimi dati.

Un successo a zero emissioni

La gamma elettrica della 3008 si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato. La conferma arriva dai numeri diffusi da Peugeot. Le versioni elettriche (in listino, per ora, ne sono disponibili tre) rappresentano il 22% delle vendite complessive del SUV. Si tratta di una percentuale che, come rivelato dalla Casa, è superiore rispetto alla media del segmento. In sostanza, il 3008 riesce a convincere gli automobilisti alla ricerca di un modello elettrico in grado di offrire un comparto tecnico di qualità e un’ottima autonomia. Da segnalare anche il successo della versione GT, allestimento di fascia alta del SUV. Questa versione ha attirato il 54% della clientela.