Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Peugeot: il nuovo Turbo 100 elimina la vecchia cinghia a bagno d'olio

La notizia che molti automobilisti attendevano è finalmente realtà: Peugeot ha ufficialmente presentato il nuovo motore Turbo 100, un’unità di terza generazione progettata per voltare pagina rispetto al passato del PureTech e offrire una solidità meccanica senza compromessi. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un vero e proprio punto di svolta: il Turbo 100 abbandona definitivamente la discussa cinghia a bagno d’olio in favore di una ben più robusta e tradizionale catena di distribuzione.

Un’architettura rivista nel profondo

Sotto il cofano delle Peugeot 208 e 2008 batte un cuore meccanico che è stato ripensato quasi da zero. Sebbene la cubatura rimanga quella familiare del tre cilindri da 1,2 litri, la Casa francese dichiara che circa il 70% dei componenti è inedito. Il nuovo blocco cilindri ospita pistoni con teste ridisegnate per minimizzare gli attriti interni e un sistema di iniezione diretta ad alta pressione che raggiunge i 350 bar.

L’adozione del ciclo Miller è il segreto dietro l’efficienza termica di questa unità: attraverso un elevato rapporto di compressione e una distribuzione ottimizzata, il Turbo 100 promette di essere più parco nei consumi e reattivo nella risposta. La potenza erogata è di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min, ma il dato che colpisce di più è la coppia massima di 205 Nm, disponibile già a 1.750 giri/min.

Questa elasticità è garantita dall’introduzione di un turbocompressore a geometria variabile, una tecnologia raffinata che assicura sorpassi rapidi e una marcia urbana fluida, eliminando le incertezze ai bassi regimi.

Affidabilità testata su milioni di chilometri

La parola d’ordine per questa nuova unità puramente endotermica è affidabilità. Peugeot non ha lasciato nulla al caso, sottoponendo il Turbo 100 a un’estenuante sessione di test prima del debutto: oltre 30.000 ore di funzionamento ai banchi prova e più di 3 milioni di chilometri percorsi su strada. Alcuni prototipi hanno superato la soglia dei 200.000 km per dimostrare una longevità progettuale ai vertici della categoria.

Questa fiducia incrollabile nella nuova meccanica si traduce in vantaggi concreti per il cliente. La manutenzione è stata semplificata con intervalli di tagliando portati a 2 anni o 25.000 km. Inoltre, i modelli equipaggiati con il Turbo 100 potranno beneficiare del programma Peugeot Care, che offre una copertura estesa fino a 8 anni o 160.000 km, garantendo una tranquillità d’uso duratura.

Listino prezzi

Alla prova dei fatti, la Peugeot 208 equipaggiata con il Turbo 100 e il suo cambio manuale si dimostra una vettura brillante: raggiunge i 195 km/h di velocità massima e copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Il tutto mantenendo un occhio di riguardo al portafoglio, con consumi medi dichiarati nel ciclo WLTP tra 5,1 e 5,2 l/100 km.

In Italia, la rivoluzione è già iniziata. La nuova Peugeot 208 Turbo 100 è ordinabile da questo mese negli allestimenti Style, Edition, Business e Allure, con prezzi che variano tra 22.350 e 24.000 euro. Per chi punta alla sorella maggiore, la Peugeot 2008, l’attesa sarà breve: l’apertura delle prenotazioni nel nostro Paese è fissata per il mese di maggio 2026. Con il Turbo 100, Peugeot non propone solo un motore, ma una promessa di sostanza e affidabilità per chi cerca una meccanica moderna, collaudata e priva di complicazioni. Addio alle rogne del PureTech.