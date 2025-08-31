Ufficio Stampa Peugeot La Peugeot E-5008 mette a frutto tutto il suo potenziale tecnologico lungo il Rodano francese

In Francia, lungo il suo viaggio verso sud, il fiume Rodano attraversa città medievali e borghi fortificati, offrendo scorci che sembrano usciti da un quadro. Ed è in questo contesto che il posto di guida della nuova Peugeot E-5008 ruba la scena: la plancia i-Cockpit, vero marchio di fabbrica del Leone, oggi porta l’esperienza di bordo a un livello ancora più coinvolgente grazie al nuovo schermo panoramico da 21 pollici sospeso sul cruscotto. L’i-Cockpit è stato il colpo di genio con cui il costruttore ha scosso il settore: una rivoluzione che all’inizio ha fatto discutere, ma che col tempo ha conquistato chiunque si sia seduto su una Peugeot e oggi è un elemento immancabile su ogni modello della Casa, sinonimo di piacere in marcia.

Piacere di guida e maneggevolezza sul SUV elettrico

Sui grandi SUV come l’E-5008, l’architettura si esprime al meglio. La compattezza del volante semplifica le manovre di parcheggio e nei tornanti di montagna, regalando la sensazione di avere la vettura in pugno. Con l’ultima evoluzione dell’i-Cockpit, i comandi integrati sul volante diventano ancora più intuitivi e la guida resta sempre concentrata, senza distrazioni, perché le mani non devono mai lasciare lo sterzo.

Il nuovo schermo panoramico, che attraversa il cruscotto da parte a parte, dà un tocco spettacolare all’abitacolo. Rialzato sopra il cruscotto e leggermente piegato verso il conducente, lo schermo mette nello stesso cono visivo la strada e i dati di bordo, sotto, una lama di luce lo fa sembrare sospeso, senza gadget inutili, solo per dare ordine e profondità all’abitacolo. Intanto il Rodano, lasciata Lione e dopo aver preso la Saône, si gonfia sempre più e a Valence accoglie anche l’Isère, un tratto costituito da ponti lunghi e canali per le chiatte, uno scenario che si eleva alla stregua di paesaggio industriale. Qui il nuovo i-Cockpit mostra la sua filosofia, basata su semplicità ed ergonomia, tutto a portata di mano.

i-Toggles personalizzabili e comandi intuitivi

Il conducente può personalizzare i dieci tasti i-Toggles per avere sempre i comandi più utili in primo piano, dalla climatizzazione ai media, fino alle impostazioni di guida. Nessun menù complicato né ricerche infinite tra sottosezioni: un banale tocco e la funzione è attiva, merito dello studio accurato in Peugeot del feeling al volante, accostabile alle sensazioni pretese da un pilota mentre sfreccia su una sportiva.

Il viaggio continua verso Avignone e Arles, dove il Rodano sfocia nel delta della Camargue in un mosaico di canali e lagune, ma a bordo dell’E-5008 la tecnologia accompagna ogni chilometro, giustificando prezzi di listino di classe premium: il sistema i-Connect Advanced con navigazione TomTom integrata propone percorsi alternativi per evitare il traffico e godersi strade panoramiche.

E mentre fuori scorrono vigne e villaggi, dentro l’atmosfera resta silenziosa e rilassata, frutto dell’abitacolo insonorizzato e della guida fluida del SUV elettrico. Dopo centinaia di chilometri lungo il Rodano, resta chiaro un punto: il nuovo i-Cockpit non promette emozioni astratte, ma mette il conducente al centro, con strumenti concreti che rendono ogni tratto di strada più chiaro e meno stancante.