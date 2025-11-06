Peugeot ha tolto i veli alla sua Polygon, si tratta di una concept car che ci offre una finestra su quello che sarà probabilmente il futuro del marchio

Nuova Peugeot Polygon: una concept che è un tuffo nel futuro

Certe volte le varie Case costruttrici ci offrono un’interessante finestra sul proprio futuro con quelle che vengono definite per l’appunto concept car. La traduzione letterale in italiano è proprio “vettura concettuale”, si tratta, infatti, di auto basate su temi specifici o spinte al massimo della tecnica raggiungibile nell’epoca in cui vengono costruite. Il più delle volte questi veicoli non tengono conto dei normali standard produttivi e delle regole vigenti in quel momento. Insomma spesso sono un mero esercizio stilistico che però ci aiuta a capire quale direzione prenderà quel determinato marchio. Questa volta a togliere i veli sulla propria concept car ci ha pensato Peugeot, che ha svelato al mondo la sua Polygon.

A settembre il marchio francese aveva già svelato il nome e in questi giorni, attraverso un comunicato stampa, ha diffuso le prime immagini degli esterni dell’auto. Il suo design felino è un’autentica innovazione per il marchio. Nell’abitacolo, fanno sapere da Peugeot, troveremo il rivoluzionario controllo dello sterzo Hypersquare completo di tecnologia Steer-by-Wire. Questo primo assaggio fa solo da antipasto a quella che sarà poi la presentazione definitiva, che avverrà sul canale ufficiale YouTube di Peugeot il prossimo 12 novembre alle ore 13:00.

Appuntamento su Fortnite

Il marchio francese per questa nuova concept car si apre anche alle nuove tecnologie e per questo, insieme a Gameloft, azienda leader nello sviluppo di giochi multipiattaforma, ha dato vita a Peugeot Polygon City, che sarà “visitabile” nei giorni antecedenti la presentazione. Inoltre, il 10 novembre, alle ore 10:11, il marchio francese invita tutti ad unirsi su Fortnite nella città Peugeot Polygon. L’isola in questione prende la forma di Hypersquare, il comando dello sterzo rivoluzionario, che probabilmente ci accompagnerà in futuro sulle auto del brand.

Questa nuova esperienza sarà aperta a tutti, sia i fan di Peugeot, che i giocatori. Questa novità rappresenta per la Casa francese un modo nuovo per connettersi con le nuove generazioni e quelli che d’altronde saranno i clienti di domani. Nel comunicato inoltre, il marchio francese, ci ha tenuto a sottolineare che quest’isola di Fortnite è stata creata in maniera indipendente e non è sponsorizzata o legata in qualche modo ad Epic Games, azienda che sviluppa il famoso gioco di tipo live service.

Cosa abbiamo visto sinora

Volendo provare ad analizzare questa concept car c’è una chiara contrapposizione tra la parte inferiore e superiore del veicolo. Sotto ci sono linee più tondeggianti, mentre sopra la vettura diventa più spigolosa, con il tetto che si allunga in 2 code che superano il lunotto e che probabilmente ingloberanno dei fari. La parte anteriore, che qui vediamo quasi di profilo, sembra inglobare degli ampi fari all’interno della calandra. Sulla fiancata troviamo il logo di Peugeot che campeggia come un marchio luminoso sulla portiera. Non sembrano esserci invece maniglie, ma in alto, vicino al vetro, vediamo 2 ellissi di dimensioni differenti, è probabile che una di queste possa servire ad aprire la porta, che sembra essere una sola per accedere sia a sedili anteriori che quelli posteriori. Sugli interni non si sa praticamente nulla, dalle immagini diffuse si può solo constatare che è un tripudio di rosso.