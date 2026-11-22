Al Salon des Maires 2026 di Parigi, Piaggio presenta Porter NP6 con vasca per l'igiene urbana e Porter NPE elettrico con pianale ribaltabile per i Comuni

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Piaggio Piaggio Porter NPE: l'allestimento con pianale ribaltabile posteriore facilita lo scarico dei materiali utilizzati nei lavori di manutenzione

Anche se certi preconcetti resistono al tempo, possono sempre essere messi in discussione da soluzioni intelligenti, adatte alla mobilità odierna. Di solito, nella raccolta dei rifiuti così come nella manutenzione stradale gli operatori ricorrono a mezzi di grandi dimensioni. Tutto bene, se solo le carreggiate strette non fossero tanto strette da complicare persino le operazioni più semplici. Ed è qui che nascono le due nuove configurazioni del Piaggio Porter, protagoniste dal 24 al 26 novembre 2026 al Salon des Maires et des Collectivités Locales di Parigi.

Alla manifestazione d’oltralpe, dove le istituzioni pubbliche e gli operatori impegnati nella gestione del territorio si danno appuntamento ogni anno, la Casa italiana presenterà le versioni NP6 e NPE del suo city truck (Padiglione 7.3, stand R44).

Piaggio Porter NP6: una soluzione per l’igiene urbana

Con allestimento a vasca, destinato alla pulizia e alla manutenzione degli spazi pubblici, il Porter NP6 fa al caso delle amministrazioni abituate a organizzare interventi frequenti, in quelle zone magari che i camion tradizionali faticano a raggiungere. Uno dei punti di forza del mezzo sta proprio nella compattezza, tale da favorire gli spostamenti nel traffico urbano senza che a venirne compressa sia la capacità di carico. Il Porter NP6 appartiene alla gamma con motorizzazioni termiche, comprensiva di soluzioni a benzina abbinate a GPL oppure metano.

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L’allestimento esposto a Parigi mette in evidenza la possibilità di adattare il mezzo a compiti specifici. Nel settore dell’igiene urbana, infatti, le esigenze possono variare parecchio a seconda delle dimensioni del Comune, delle caratteristiche delle strade e dell’organizzazione dei servizi.

Porter NPE: il city truck elettrico con pianale ribaltabile

Le amministrazioni interessate a introdurre veicoli a zero emissioni allo scarico saranno, invece, interessate al Porter NPE. Al Salon des Maires il veicolo sarà presente con un pianale ribaltabile posteriore, particolarmente adatto al trasporto e allo scarico dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione.

Dall’NP6 si discosta per l’alimentazione: il Porter NPE è completamente elettrico. Una caratteristica che può risultare utile nelle attività svolte in centro città, dove le limitazioni alla circolazione e l’attenzione alle emissioni incidono sempre in misura maggiore sulle scelte delle flotte pubbliche.

Il pianale ribaltabile consente di affrontare operazioni differenti, dalla gestione del verde alla manutenzione delle infrastrutture comunali. Dopotutto, Piaggio punta ad ampliare le possibilità d’impiego del Porter, anziché limitarsi a un’unica tipologia di servizio.

Piaggio Commercial rafforza la presenza in Francia

La partecipazione alla manifestazione parigina arriva in un momento importante per le attività commerciali del marchio sul mercato francese. Le gamme Porter NP6 e NPE sono infatti entrate recentemente nel catalogo UGAP, la principale centrale di acquisto pubblica del Paese. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire in Piaggio: la presenza nel catalogo permette agli enti pubblici francesi di accedere ai veicoli attraverso procedure di approvvigionamento semplificate, facilitando il rapporto con le amministrazioni interessate.

La scelta di esporre due configurazioni differenti risponde anche alla necessità di offrire alternative ai gestori di flotte alle prese con esigenze operative diverse. Non tutti i servizi comunali richiedono infatti la stessa alimentazione o il medesimo allestimento. A Parigi, Piaggio Commercial svelerà due interpretazioni del Porter, accomunate dalle dimensioni contenute e dalla vocazione professionale, ma destinate a rispondere a necessità differenti nel lavoro degli enti locali.