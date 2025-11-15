Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa RAM RAM Rampage arriva in Europa: tutte le caratteristiche

RAM in qualità di main partner di Fieracavalli 2025 ha deciso di svelare in anteprima europea il Rampage durante l’evento, un pick-up compatto premium che promette di fare faville. Questo veicolo va, infatti, a colmare un vuoto nel settore grazie alla sua grande capacità di carico. Il modello arriva in 2 versioni: la Rebel, perfetta per l’off-road, con un nuovo motore 2.2 Multijet Turbo Diesel da 200 CV e 450 Nm; e la R/T, più sportiva e con un motore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm.

Questo veicolo, grazie alla trazione 4×4, risulta essere perfetto sia per le semplici attività quotidiane, che per le passioni nel tempo libero e si adatta bene ad ogni tipo di superficie. Il design è imponente e di grande impatto, con un’illuminazione full-LED, la capacità di carico è da 980 litri. L’allestimento Rebel presenta finiture tecniche e pneumatici All-Terrain Pirelli Seal Inside, mentre quello R/T ha l’assetto ribassato e cerchi da 19 pollici.

Equipaggiamento premium

Passando agli interni troviamo materiali soft-touch e plancia in pelle o suede. Il sistema di infotainment è da 12,3 pollici, ha la connettività wireless e un cluster da 10,3 pollici, mentre l’impianto audio è comprensivo di 10 altoparlanti Harman Kardon. C’è poi il RAM Charger con 6 porte USB e 35,4 litri di vani portaoggetti intelligenti. Infine il RAM Rampage è equipaggiato da un pacchetto ADAS di Livello 2, che conta su tantissimi sistemi di sicurezza come l’Active Driver Assist, il Traffic Jam Assist, l’Hands-off Detection e l’Highway Assist.

RAM ha deciso di sfruttare l’occasione della Fieracavalli 2025 per presentare un prodotto perfettamente in linea con la community presente all’evento. Parliamo di un mezzo muscolare, che presenta dimensioni importanti: 5.028 mm di lunghezza, 1.886 mm di larghezza e 1.716 mm di altezza. Particolare il gruppo ottico al posteriore, che richiama la bandiera degli Stati Uniti, con strisce rosse e la luce della retromarcia che va a formare stelle e strisce.

Prestazioni e possibile listino prezzi

Dal punto di vista delle prestazioni, la versione R/T riesce a toccare i 220 km/h (velocità limitata) e accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La Rebel, invece, passa da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e tocca una velocità massima di 196 km/h. Tutte le versioni hanno il cambio automatico a 9 rapporti e la possibilità di usarlo in modalità manuale attraverso il paddle al volante. La trazione è sempre 4×4 automatica e la ripartizione della coppia è tra i due assi con possibilità di ridotte (4WD Low) grazie ad un pulsante sulla console centrale. RAM Rampage è poi dotato di di freno di stazionamento elettrico e funzione Auto Hold.

Fabio Catone, Head of RAM Brand Enlarged Europe, ha così parlato in relazione a questa anteprima europea: “Portare Rampage in Europa segnerebbe un nuovo capitolo audace per RAM. Con il suo design senza compromessi, le sue caratteristiche premium e le sue prestazioni potenti, Rampage è più di un pick-up compatto: è una dichiarazione di stile di vita. Fieracavalli è il palcoscenico perfetto per mostrare un veicolo che incarna i valori fondamentali di RAM: forza, prestazioni, esclusività e tecnologia all’avanguardia, pensati per il cliente europeo”. Questo modello presenta tra le varie dotazioni di serie anche l’avviamento remoto, il sistema Keyless Enter’n Go e lo specchietto retrovisore interno elettrocromico. Progettato e prodotto in Brasile, dove è disponibile con le medesime motorizzazioni, ha un costo che parte da circa 36.800 euro nella versione Rebel, mentre quella R/T viene venduta da 43.700 euro. Per il momento non è stato ancora comunicato il costo che avrà qui in Europa, ma possiamo farci un’idea in base al listino prezzi del Paese sudamericano.