Classica nel design, innovativa nella tecnica. La Pininfarina Battista Cinquantacinque riunisce il meglio di ieri, oggi e domani, per meravigliare gli amanti delle sportive.

Lussuoso come pochi, il modello base si elevava a manifesto del sapere interno del celebre atelier, una delle innumerevoli eccellenze del Made in Italy nel mondo. Il bolide ritratto è ancora più spettacolare e incantevole: da stropicciarsi gli occhi.

Première mondiale a Tokyo

In collaborazione con il partner Sky Group, Pininfarina presenterà un’edizione speciale e unica a Tokyo. Accolta dal trepidante pubblico nipponico, metterà un ulteriore pilastro nel piano di espansione globale, che porta la sua visione del lusso e delle prestazioni elettriche in nuovi mercati.

La Cinquantacinque si ispira al prototipo della Lancia Florida del 1955, disegnata e guidata da Battista Farina, fondatore della storica azienda. La sua Florida personale, oggi ammirabile nella Collezione Pininfarina SpA a Cambiano (Torino) è stata l’auto che lo ha accompagnato nel corso della sua intera carriera, da qui il dolce significato attribuito.

In omaggio al concept originale, la carrozzeria dell’hypercar sfoggia una livrea color Blu Savoia Lucido con tetto a contrasto Bianco Sestriere Lucido. Sebbene poco più brillanti di quello della Florida d’epoca, si adatta in modo magnifico alla Battista. Elementi in alluminio anodizzato spazzolato sono un plus di un’opera d’arte che trascende le mode passeggere.

L’eleganza delle linee è impreziosita da iscrizioni sulla carrozzeria, quale la scritta “Cinquantacinque 55” sulla portiera lato passeggero e sulla parte inferiore dell’ala posteriore attiva. All’interno, la Pininfarina Battista Cinquantacinque vanta dei raffinati rivestimenti in pelle heritage Mahagoni di Poltrona Frau, che creano un’atmosfera lussuosa e raffinata.

Nonostante il tributo al passato, il cuore pulsante rimane quello della vettura standard: 4 potenti motori elettrici in grado di sprigionare una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, assicurando performance da brivido con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,75 secondi. Inoltre, l’autonomia di 476 km consente di percorrere delle lunghe distanze.

Massimo riserbo sul prezzo, lontano anni luce dalle disponibilità economiche delle persone comuni. Il costo della Battista “canonica” è di 3,4 milioni di dollari (quasi 3,17 milioni di euro) e un sovrapprezzo andrà messo in preventivo, vista la sua unicità.

Non è noto chi sia il fortunato proprietario né dove risieda, ma è evidente l’amore nutrito nei confronti delle produzioni della nostra penisola. Lo sfarzo tipico del tricolore permette di fare breccia nel cuore dei collezionisti internazionali.

Richiamo all’eredità

“Abbiamo avuto l’opportunità unica e speciale di progettare una vettura che rende omaggio all’eredità di Pininfarina – dichiara Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina -. L’incredibile combinazione cromatica della Battista Cinquantacinque offre un assaggio dell’idea che ebbe Battista Farina quando disegnò la Lancia Florida nei primi anni Cinquanta.

E non è tutto: questo modello – spiega Amantea – è stato la mia guida quando ho creato il concept progettuale PURA Vision, una vettura che definisce un punto di riferimento per tutti i futuri modelli firmati Automobili Pininfarina”.