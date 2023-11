Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 500 conquista i mercato tedesco

Continua il successo della Fiat 500. La “piccola” della Casa italiana, vero e proprio simbolo internazionale del marchio, ha appena chiuso un mese di ottobre da record nel principale mercato europeo per volumi di vendita. Come confermano i numeri diffusi dalla German Federal Motor Transport Authority (KBA), infatti, la 500 ha conquistato la leadership del mercato tedesco nel corso del mese di ottobre.

Numeri record per la city car

Sono risultati sorprendenti quelli registrati dalla Fiat 500 in Germania nel corso del mese di ottobre appena terminato. La segmento A di casa Fiat, considerando tutte le sue varianti, è riuscita a conquistare il primo posto della classifica di vendite in Germania, battendo un’agguerrita concorrenza.

La 500 ha totalizzato 5.401 unità immatricolate nel corso del mese di ottobre 2023, registrando un incremento del +17% rispetto all’ottobre dello scorso anno. La vettura del marchio Fiat è riuscita a far meglio della Volkswagen Golf, seconda con 5.070 unità immatricolate nel corso del mese.

Ci sono anche ottimi dati per il parziale annuo: da gennaio a ottobre 2023, infatti, la 500 ha raggiunto 39.133 unità vendute, con un miglioramento del +8,2%. Questo risultato vale il 7° posto nella classifica dei modelli più venduti in Germania.

La maggior parte delle vendite di Fiat in Germania è legata alla Fiat 500. Considerando i dati dei primi dieci mesi dell’anno, infatti, circa il 60% delle immatricolazioni della Casa italiana sul mercato tedesco sono rappresentate dalla 500 (considerando sia la versione a benzina che quella elettrica).

Sulla spinta del successo della 500 e di altri modelli (la Panda è crescita del è175% con oltre 6.000 immatricolazioni), Fiat chiude i primi dieci mesi dell’anno con un ottimo +9,9% in Germania. Per volumi di vendita, la Casa è il nono brand sul mercato tedesco ed è il secondo (dopo Opel) del Gruppo Stellantis.

Olivier Francois, CEO di FIAT, ha commentato: “La Germania è la culla dell’auto, i clienti tedeschi sono tra i più esigenti e competenti in fatto di auto. Hanno una forte tradizione e produttori nazionali riconosciuti nel mondo, ma amano l’Italia che è nota nel mondo per moda, cultura e Dolce Vita. Scegliendo la nostra icona hanno voluto portarsi a casa un pezzo di questa Italia, che la 500 rappresenta dimostrando il loro amore e la loro passione”.

I risultati di Fiat in Germania non potranno che migliorare nel corso dei prossimi mesi: in arrivo, infatti, c’è la Nuova Fiat 600, presentata in estate e ora pronta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo, affiancando la 500 per rafforzare l’offerta di veicoli di nuova generazione del marchio.

Un successo a zero emissioni

A trascinare i risultati di Fiat in Germania è la Fiat 500e, modello che continua a raccogliere premi a livello internazionale. La versione elettrica della city car del marchio italiano, disponibile in tre varianti di carrozzeria, diventa, di mese in mese, sempre più un riferimento per il brand su scala internazionale.

Con i risultati raccolti nel corso delle ultime settimane, la Fiat 500 elettrica ha rafforzato il suo ruolo di leader del mercato delle auto a zero emissioni in Germania. In particolare, per il modello c’è la conquista della leadership nel segmento A/B del mercato. Tra le city car elettriche, quindi, il modello di Fiat si conferma un riferimento assoluto.