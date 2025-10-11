Toyota domina la classifica delle auto più vendute al mondo con la RAV4 e la Corolla; nella Top 10 ci sono ben 5 modelli della Casa nipponica

Il mercato delle quattro ruote sta vivendo un periodo di profonda trasformazione, con l’ascesa dei costruttori cinesi e delle auto elettriche, ma nella classifica dei modelli più venduti su scala globale la grande protagonista è Toyota. La Casa nipponica è il principale costruttore al mondo per volumi di vendita e questo primato si riflette anche nella Top 10 delle più vendute, stilata da Focus2move sulla base delle indicazioni di Global Data in arrivo da 162 Paesi.

Complessivamente, infatti, Toyota ha piazzato ben 5 auto nella Top 10, confermando il suo ruolo da protagonista del mercato. In classifica c’è spazio anche per Kia e Hyundai, che appartengono allo stesso gruppo, oltre che per Honda, Chevrolet, Ford e Tesla.

La Top 10 mondiale

La classifica dei modelli più venduti al mondo (aggiornata ad agosto 2025) vede al decimo posto la Kia Sportage che registra una leggera contrazione delle immatricolazioni (-0,6%). Nona posizione per il primo dei modelli Toyota in Top 10. Si tratta del pickup Toyota Hilux, vero e proprio punto di riferimento del suo segmento. Questo modello registra anche un incremento dello 0,8% delle immatricolazioni.

Salendo di un gradino, all’ottavo posto, troviamo la Hyundai Tucson, uno dei SUV più venduti e apprezzati al mondo, che registra una crescita del 3,2%. Tucson è un vero riferimento per Hyundai e da oltre 20 anni rappresenta un best seller per il brand. In settima piazza c’è spazio per la Toyota Camry, uno dei modelli più iconici della Casa. Per la vettura si registrano ottimi dati di vendita con un incremento delle immatricolazioni dell’11,8%. Scorrendo la classifica troviamo un altro pickup come lo Chevrolet Silverado, in crescita del 6%, e poi la Honda CR-V, che registra un incremento delle vendite dell’1% nel confronto con lo scorso anno.

Quarta posizione, invece, per la Tesla Model Y, che perde due posizioni rispetto allo scorso anno per via di un calo delle immatricolazioni globali pari all’11,3%. Per rilanciare le vendite, la Casa americana punta a realizzare una variante più economica del suo modello. Sul gradino più basso del podio c’è un’altra istituzione del mercato delle quattro ruote, il pickup Ford Serie F che cresce del 12,2% rispetto allo scorso anno, confermandosi come un riferimento assoluto per l’azienda.

Il sorpasso in vetta

La Top 10 delle auto più vendute nel corso dei primi 8 mesi del 2025 vede in vetta due vetture Toyota. La Corolla, storicamente la best seller della Casa nipponica, è costretta a cedere lo scettro e occupa ora la seconda posizione, a causa di un calo dell’8,8% delle immatricolazioni. Al primo posto, invece, c’è il crossover RAV4 che si sta affermando come uno dei punti di riferimento della gamma del costruttore nipponico. Per il modello si registra un incremento delle vendite di 1,1%. Ricordiamo che RAV4 è stato appena aggiornato da Toyota, con un debutto in anteprima mondiale avvenuto lo scorso mese di maggio. La nuova versione ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del modello sul mercato globale.