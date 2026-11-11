Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Polestar Polestar presenta il concept Formula 3000

Se c’è un elemento in cui i brand nordici si sono sempre distinti nel car market è la direzione stilistica dei suoi modelli. Alcuni degli elementi estetici che ammirerete nel prototipo Formula 2030 saranno ripresi nelle future Polestar 2 e Polestar 7. La partecipazione di Volvo in Polestar è scesa al 18% nel 2024 a causa degli elevati costi di gestione e produzione dei veicoli elettrici, passando di fatto il controllo al major cinese Geely, proprietaria di entrambi i marchi.

La Formula 2030 è il primo prototipo di una nuova era che ha preso vita sotto la direzione di Philipp Romers, responsabile del design del costruttore svedese. Le linee sportive sono indovinate, racchiudendo i principi che hanno ispirato i modelli precedenti e gettando le basi di quelli che stanno per venire. La Formula 2030 è lunga 4,68 metri, larga 2,02 metri e alta appena 1,35 metri, con un passo di 2,78 metri. Il nuovo stile di Polestar tende a eliminare il superfluo, migliorare l’aerodinamica, senza accettare compromessi.

Risultato spaziale

La vettura sembra arrivare da un altro pianeta per soluzioni avveniristiche. Spiccano il lungo cofano, gli sbalzi ridotti, i cerchi da 22 pollici e i passaruota posteriori particolarmente allargati. Il frontale è arricchito dai gruppi ottici Dual Blade che dovrebbero essere adottati dalla prossima generazione della Polestar 2, prevista per il 2027. Da notare anche il parabrezza avvolgente a forma di visiera e il tergicristallo singolo montato verticalmente.

Il posteriore è simile, in chiave moderna, a quello della Porsche 928 GTS. I fanali posteriori Single Blade sono decisamente più accattivanti della tradizionale barra luminosa orizzontale della Casa svedese. Un ampio alettone con supporti illuminati e un diffusore pronunciato completano un look in cui ll lavoro in galleria del vento ha fatto la differenza sul piano aerodinamico. Polestar sta preparando nuovi progetti che promettono di risvegliare la nostalgia per le vetture anni ’90 con quel tocco retro-futuristico che abbiamo apprezzato anche sulla nuova Alpine A310 Vision.

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Novità esaltanti

L’abitacolo, in grado di ospitare quattro passeggeri, segue una filosofia modernissima, incorporando novità all’avanguardia. Il sedile del guidatore ruota attorno a uno schermo da 20 pollici montato direttamente sopra il piantone dello sterzo, mentre il display centrale misura 12,2 pollici. Polestar non ha dimenticato i comandi fisici, una caratteristica molto richiesta dai clienti europei. Sotto lo schermo centrale si trovano otto comandi personalizzabili che permettono di configurarne sia la funzione che il formato, con opzioni come interruttori o manopole rotanti.

L’abitacolo può trasformarsi fisicamente a seconda della modalità di guida selezionata. Sono disponibili tre programmi: Performance, Normal e Autonomous. Per chi non si accontenta dell’impostazione Normal, nella modalità Performance, il volante e il quadro strumenti si avvicinano al guidatore e il display centrale si abbassa per integrarsi nella console. In modalità Autonomous lo schermo rimane in posizione verticale, mentre il volante e il sedile si spostano in avanti per liberare spazio quando il veicolo prende il controllo. Molte soluzioni non arriveranno nella versione definitiva della gamma. I dati tecnici in merito al motore della Formula 2030 non sono trapelati, perché il brand svedese ha voluto spostare tutto il focus sulle tecnologie degli interni e sul design esterno del concept.