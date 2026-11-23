La Porsche 550 J debutta a Dubai dopo sei anni di sviluppo: la replica elettrica della storica Spyder sarà prodotta in 250 esemplari, con prezzi da 80.000 euro

Ufficio Stampa Porsche Porsche 550 J: la storica Spyder degli anni Cinquanta rinasce elettrica

Le velocità da record nemmeno le sfiora. Non per questo la Porsche 550 J è meno degna del nome che porta. Svelato a settembre, l’omaggio alla 550 degli anni Cinquanta è stato presentato al pubblico il 21 e 22 novembre all’evento Icons of Porsche di Dubai. Tanto è cambiato rispetto all’antenata, ma la velocità massima di 80 km/h rimanda indietro nel tempo, così come la cura artigianale in ogni dettaglio.

Lo fa meno il motore elettrico, perché i tempi cambiano e anche le produzioni ancorate al passato devono rispettare l’ambiente. I tecnici di Hedley Studios realizzeranno i 250 esemplari nel Regno Unito con il benestare della Casa tedesca, che, oltre a consentire l’uso del marchio, ha permesso di consultare alcuni documenti interni. E il prezzo? Com’era naturale, non è per tutte le tasche: si parte da 80.000 euro.

Una Spyder lunga meno di tre metri

La J sta per Junior, un riferimento alle dimensioni ridotte all’80% rispetto alla vettura d’epoca: 2,9 metri di lunghezza e 1,2 di larghezza. Le proporzioni seguono quelle della sportiva originale, dai passaruota al parabrezza basso, e nell’abitacolo possono sedersi due adulti. Per la struttura è stato scelto un telaio tubolare in acciaio, rivestito da pannelli in fibra di carbonio, con un peso complessivo di 330 kg secondo la scheda pubblicata dal costruttore.

Hedley Studios ha sviluppato oltre 1.300 componenti specifici, intervenendo anche sulle sospensioni. Le batterie occupano invece lo spazio che sulla vecchia Spyder era riservato al motore, in modo tale da conservare una distribuzione dei pesi simile a quella dell’originale. Persino il volante a razze sottili, detto banjo, ha richiesto mesi di lavoro.

Inizialmente Ben Hedley aveva valutato anche le 356 e 911, salvo poi orientarsi sulla 550 Spyder, protagonista della Carrera Panamericana del 1954, edizione in cui Hans Herrmann e Jaroslav Juhan conquistarono i primi due posti della propria classe, piazzandosi terzo e quarto nella graduatoria assoluta. E ne guadagnò anche il prestigio del marchio, che proprio a quella competizione deve il nome Carrera, adottato successivamente su altre Porsche.

Il motore elettrico e le prestazioni

Sulla 550 J il vecchio propulsore a benzina va in pensione: al suo posto un motore elettrico da 8 kW, circa 11 CV, alimentato da un impianto a 48 volt. La versione standard raggiunge i 64 km/h e, secondo i dati dichiarati, può percorrere circa 48 km con una carica, mentre scegliendo il pacchetto RS si ottengono 16 kW, equivalenti a circa 21 CV. In questo caso la velocità massima tocca gli 80 km/h e la batteria maggiorata permette di raggiungere la stessa cifra in termini di autonomia.

Nell’allestimento rientrano ammortizzatori Bilstein regolabili, molle Eibach e dischi freno forati. Il conducente può scegliere fra quattro modalità di guida: Novice, Comfort, Sport e Race.

Le prime consegne

Tutti i 250 esemplari saranno costruiti su ordinazione, con tasse ed eventuali optional da aggiungere alla cifra di partenza. Per la carrozzeria si può scegliere fra colori storici e livree da corsa, oppure ricorrere al programma Paint to Sample, che permette di abbinare la tinta a quella di un’altra Porsche.

Le prime consegne sono previste nella primavera del 2027. Si potrà guidarla su piste o proprietà private, ma gli acquirenti dovranno rinunciare a portarla nel traffico, poiché la Casa di Stoccarda specifica che la 550 J non è omologata per la circolazione stradale.