La 911 Carrera RSR 3.8 "Strassenversion" è un esemplare unico nel suo genere ed è appena stato venduto all'asta

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RM Sothebys Una Porsche davvero unica

Porsche è uno dei marchi più iconici della storia del mondo delle quattro ruote e, nel corso degli anni, ha realizzato una lunga serie di vetture che oggi sono diventate modelli da collezione, con valutazioni spesso elevatissime.

Un esempio in tal senso è rappresentato dalla 911 Carrera RSR 3.8 “Strassenversion”. La vettura è stata venduta all’asta da RM Sotheby’s. Si tratta di uno dei pochi esemplari prodotti dalla Casa e la sua storia è davvero molto particolare.

La Carrera RSR 3.8 è stata uno dei modelli più importanti della 911 (generazione 964) ed è una vera auto da corsa, con carrozzeria alleggerita e varie personalizzazioni tecniche, a differenza della Carrera RS, omologata per l’uso stradale.

La versione Strassenversion è stata realizzata in soli 2 esemplari (su un totale di 51 unità prodotte da Porsche Motorsport della RSR 3.8). Questa particolare variante è omologata per la circolazione stradale, ma conserva buona parte degli elementi che la rendono un’auto da corsa.

Una vera gemma

La Porsche 911 Carrera RSR 3.8 “Strassenversion” è un vero e proprio pezzo pregiato della produzione dell’azienda degli anni ’90. La vettura è stata consegnata a un cliente VIP di Porsche Exclusive nel marzo 1996 (nonostante la produzione della vettura sia ufficialmente terminata due anni prima) e, praticamente, non è mai stata utilizzata. Il contachilometri conta appena 10 chilometri e l’esemplare in questione è stato fermo in un deposito per circa 20 anni, prima di essere riscoperto nel 2015.

Nel corso del 2017, l’esemplare è stato venduto a un secondo proprietario. Successivamente, nel 2023, c’è stato un ulteriore passaggio di proprietà con la 911 che è stata acquistata da un terzo proprietario che ha poi optato per la vendita all’asta. Tutti questi passaggi non hanno causato una particolare usura del veicolo che, di fatto, non è mai stato utilizzato.

Da segnalare che questa particolare variante della 911 è ancora ricoperta dal rivestimento Cosmoline applicato in fabbrica ed è dotata di pneumatici originali. La vettura conserva il motore a sei cilindri contrapposti da 3,8 litri e il cambio Getrag con numeri di serie corrispondenti.

La carrozzeria è realizzata in argento metallizzato polare con interni in pelle Guards Red. Tra gli optional inclusi troviamo il motore “Le Mans” a doppia accensione, serbatoio carburante da 120 litri, martinetti pneumatici, sedile passeggero, differenziale posteriore bloccabile, pinze freno dorate e cerchi Speedline RS con centri color ametista metallizzata.

Una valutazione elevata

I dettagli della vendita all’asta non sono ancora stati comunicati, ma la valutazione della Strassenversion è stellare. La vettura, considerato il suo stato di conservazione, viene valutata 2,15-2,56 milioni di euro, un valore a cui molte Porsche da collezione possono arrivare grazie alle tante richieste da parte degli appassionati e dei collezionisti. Non si tratta, quindi, di una semplice auto d’epoca ma di un esemplare che rappresenta una parte importante della storia di Porsche e che, a differenza di molti altri esemplari analoghi, può contare su caratteristiche uniche e su condizioni davvero eccellenti. Probabilmente, il fortunato acquirente cercherà di utilizzarla molto di più rispetto ai proprietari precedenti.