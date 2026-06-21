Porsche 911 GT3, serie speciale per i 75 anni dal debutto nel Regno Unito

Ufficio Stampa Porsche 911 GT3 Earls Court: 51 unità per i 75 anni Porsche nel Regno Unito

Nel 1951, al Salone di Earls Court, due Porsche 356 – una Cabriolet bianca, l’altra una Coupé verde scuro – aprirono al marchio le porte del mercato britannico. Con la 911 GT3 Earls Court 51 Edition la Casa di Zuffenhausen rifà capolino settantacinque anni dopo sullo stesso palcoscenico. Costruita attorno alla 911 più adatta a ricordare le origini dell’azienda, la nuova serie speciale sarà proposta esclusivamente nel Regno Unito in appena 51 esemplari.

Tributo alla storia britannica: il prezzo

La versione nasce da una costola della 911 GT3 con pacchetto Touring in configurazione 2+2, facilmente distinguibile dalla classica GT3 perché rinuncia all’ala posteriore. Tra le 911 della gamma attuale, la Touring è quella che riflette meglio la pulizia formale e la sobrietà della 356 Coupé esposta a Londra nel 1951. Il progetto porta la firma congiunta di Porsche Cars Great Britain e del reparto Exclusive Manufaktur di Stoccarda.

I dettagli unici della 911 GT3 Earls Court 51 Edition incidono inevitabilmente sul prezzo: si parte da 251.951 sterline, quasi 100.000 in più rispetto a una GT3 Touring standard nel Regno Unito. Nel conto rientrano però dotazioni come i freni carboceramici e il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, oltre alle numerose personalizzazioni specifiche della serie. Ogni esemplare sarà consegnato insieme a un cronografo Porsche Design, una borsa da viaggio in pelle verde e velluto, un modellino in scala 1:18 e un volume dedicato allo sviluppo del progetto.

Il legame con la vettura storica passa prima di tutto dalla verniciatura Earls Court Green Metallic, una tinta sviluppata attraverso il programma Paint to Sample Plus, che riprende il verde della 356, ma lo aggiorna con particelle di alluminio che ne modificano leggermente la resa a seconda della luce.

A creare contrasto provvedono una sottile fascia sul cofano, le calotte degli specchietti e le maniglie in Brilliant Silver. Anche i cerchi adottano una finitura bicolore verde e argento. Nonostante il richiamo alle cromature delle prime Porsche appaia evidente, resta abbastanza misurato da non trasformare la GT3 in una caricatura rétro.

Omaggi d’epoca

Sul cofano motore trova posto uno stemma specifico, ridisegnato sulla base del logo applicato alle 356 con carrozzeria Reutter, a cui si aggiungono altri dettagli ssui montanti centrali, sulle soglie e nei proiettori inseriti nelle portiere. Nell’abitacolo la pelle Night Green viene accostata al Chalk Beige, al velluto a coste e agli inserti in legno Paldao, una combinazione volutamente vintage, ripresa anche sui sedili posteriori. Quelli anteriori sono sportivi e prevedono la regolazione elettrica a 18 vie.

Non mancano particolari nascosti, pensati soprattutto per chi acquisterà una delle 51 vetture. Aprendo la portiera del conducente si nota sul fianco della plancia il profilo della 356, accompagnato da una scritta dedicata. I parasole riportano il motivo della bandiera britannica, mentre sui poggiatesta e sui battitacco compare il logo Earls Court 51.

Con il cambio manuale, anche il pomello della leva è realizzato in legno. Sotto la carrozzeria rimane il boxer aspirato da 4,0 litri, capace di erogare 510 CV e 450 Nm e di arrivare fino a 9.000 giri. Il cambio manuale a sei rapporti permette di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 313 km/h, mentre il PDK a sette marce resta disponibile senza sovrapprezzo.