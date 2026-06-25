Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Porsche Porsche ha creato una GT4 da 520 CV che spaventa la concorrenza

Porsche ha dato vita a un’evoluzione della 911 nata per la pista. Una vettura esclusiva che non può vedere la strada ma dedicata a competere nella Categoria GT4. Non un aggiornamento, bensì qualcosa di genuinamente nuovo questa 911 GT4 R, nata dalla divisione motorsport di Zuffenhausen per competere sul serio. Chi si aspettava un piccolo ritocco al catalogo racing di Porsche si sbagliava di grosso.

Il prezzo? 265.000 euro tasse escluse. Non esattamente una cifra per tutte le tasche ma parliamo di una macchina da corsa vera, sviluppata per vincere campionati.

Nata per la GT4

La 911 GT4 R è destinata a raccogliere l’eredità dei fortunati modelli Clubsport, a partire dalla stagione agonistica 2027. Un passaggio di testimone che non è solo tecnico, ma anche simbolico: la piattaforma cambia, la filosofia no. Portare una vettura competitiva e accessibile alle squadre che vogliono correre nelle serie GT4 internazionali.

E il palcoscenico su cui dovrà dimostrare il suo valore non è da poco: campionati come la ADAC GT4 Germany o la GT4 European Series sono riferimenti importanti per il motorsport clienti europeo, frequentati da team professionisti e gentlemen driver che cercano affidabilità, prestazioni e un pacchetto tecnico che permetta loro di fare la differenza senza reinventarsi ogni weekend.

Evoluzione della versione Cup

Questo nuovo modello è basato tecnicamente sulla versione Cup della 911 GT3. Un punto di partenza nobile, che garantisce una base già collaudata e affinata in decine di campionati in tutto il mondo. Da lì in poi, la divisione motorsport ha lavorato su ogni dettaglio per costruire qualcosa di specifico per le regole GT4, senza tradire l’impostazione della macchina madre.

Motore

Al cuore della GT4 R c’è il più classico dei motori Porsche moderni. Al retrotreno trova posto il celebre motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri ad alto regime di rotazione, già apprezzato sulla 911 Cup. Nella sua configurazione nativa, questa unità è capace di sprigionare una potenza massima di 520 CV con una coppia di 470 Nm. Tuttavia, per rispettare i rigorosi regolamenti della classe GT4, la vettura può essere consegnata dalla fabbrica dotata di limitatori del flusso d’aria che riducono la potenza a 430 CV.

La gestione della spinta è affidata a un cambio sequenziale a sei rapporti con innesti a denti frontali, azionabile tramite le palette al volante. Niente automatismi superflui, niente compromessi: una trasmissione pensata per rispondere in modo diretto, senza filtri tra il pilota e la meccanica.

Telaio e materiali

Sul fronte del telaio, all’anteriore troviamo un asse a doppio braccio oscillante, mentre il posteriore adotta uno schema multi-link. Entrambi sono completamente regolabili in altezza, campanatura e convergenza. I team possono inoltre contare su ammortizzatori a due vie e tre diverse costanti elastiche delle molle per affinare il set-up. Una flessibilità che permette di adattare la macchina a qualsiasi circuito, dal lento e tecnico al veloce e spietato.

Sull’impianto frenante non si è badato a spese: due circuiti separati con pinze monoblocco in alluminio, a sei pistoncini davanti e a quattro pistoncini dietro, che agiscono su dischi in acciaio da 380 mm. Il tutto è coordinato da un sistema ABS da corsa Bosch di quinta generazione, progettato per offrire prestazioni costanti anche sotto carichi estremi.

Sul fronte dei materiali, una delle innovazioni più affascinanti riguarda l’ampio utilizzo di materiali compositi in fibra naturale uniti a resina epossidica, impiegati per componenti critiche come le portiere, il cofano motore e diverse appendici aerodinamiche, oltre a elementi specifici del cockpit. Leggeri, rigidi e sostenibili, un binomio che il motorsport moderno persegue con sempre più convinzione.

L’aerodinamica è completata da una vistosa ala posteriore con attacco a collo di cigno, regolabile manualmente in undici posizioni diverse per adattarsi alle esigenze di ogni tracciato. Downforce o bassa resistenza: la scelta spetta al team, e gli undici step disponibili lasciano ampio margine di manovra.