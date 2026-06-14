Tre Porsche 911 uniche dedicate a Woody, Buzz Lightyear e Jessie debuttano alla première di Toy Story 5 e saranno vendute per sostenere enti benefici

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Porsche Porsche trasforma Woody, Buzz e Jessie in tre 911

Porsche e Pixar hanno stupito il mondo del cinema e dell’auto, presentato il 9 giugno sul red carpet della première mondiale di Toy Story 5 a Los Angeles una partnership inaspettata. Tre Porsche 911 assolutamente irripetibili, ognuna ispirata a uno dei tre personaggi più amati della saga: Woody, Buzz Lightyear e Jessie. Tre esemplari one-off firmati dal reparto Sonderwunsch di Zuffenhausen, quello che trasforma in metallo i desideri più estremi, con un obiettivo che va ben oltre la scenografia: le tre vetture saranno vendute per sostenere enti benefici americani, tra cui Big Brothers Big Sisters of America, la Croce Rossa americana e la Starlight Children’s Foundation.

Non è la prima volta che le due realtà si trovano a lavorare insieme. Il precedente più noto è la Sally Special, la 911 ispirata al personaggio di Cars, realizzata qualche anno fa in edizione unica. E non a caso, dietro anche questo nuovo trittico c’è ancora Bob Pauley, il designer che oltre trent’anni fa aveva dato forma a Buzz Lightyear e che oggi ha firmato personalmente alcuni dei dettagli più iconici di ciascuna vettura.

911 GT3 RS di Buzz Lightyear

La scelta è azzeccata quasi per forza logica: il Comandante Spaziale non poteva incarnarsi in niente di meno della 911 GT3 RS, la più estrema della famiglia 992, dotata del Weissach Package. La carrozzeria bianca è percorsa da accenti in Green Yellow e Lizard Green, con un’ala posteriore che richiama dichiaratamente le alette estraibili della tuta di Buzz, con elemento inferiore bianco a righe e tocchi di Fire Red.

I cerchi in magnesio ospitano coprimozzi con il logo Space Ranger, disegnato direttamente da Bob Pauley. Il dettaglio che però fa sorridere davvero sono gli pneumatici Goodyear con scritte personalizzate e il brand ribattezzato Lightyear. All’interno, cinture in Lizard Green, pelle Pebble Grey, inserti Violeta e battitacco in carbonio con una frase illuminata che non ha bisogno di traduzioni: “To Infinity and Beyond”.

911 Targa 4 GTS di Jessie

La cowgirl più veloce del West ha ispirato una 911 Targa 4 GTS da 532 CV su cui il reparto Sonderwunsch ha lavorato quasi interamente a mano. La tinta è inedita: si chiama Jessie White Metallic, un bianco perlato pensato per omaggiare i bottoni di madreperla della camicia western del personaggio, abbinato al 944 Cobalt Blue Metallic e all’Atacama Yellow con filettature GTS Red.

Il tocco più teatrale è il tetto Targa rosso che riproduce con fedeltà il cappello di Jessie, completo di profilo beige chiaro. Sul roll bar, la scritta Targa lascia il posto al nome Jessie nel font ufficiale Porsche. L’abitacolo è un tripudio di rimandi al personaggio: pelle Dark Night Blue, Bordeaux Red e Pebble Grey, sedili con inserti in tessuto effetto denim sviluppato appositamente, tappetini con motivo a cavallino bianco e nero, e battitacco illuminati con la scritta “YEE HAW!”.

911 Carrera T di Woody

Infine la 911 Carrera T dedicata a Woody è stata verniciata con un processo sviluppato appositamente per simulare la patina e l’usura naturale dei blue jeans. La trama del denim è visibile nella vernice stessa, ottenuta sovrapponendo Golf Blue e bianco al Dark Sea Blue di base. Le grafiche Fire Red sulla parte bassa delle portiere nascondono il nome del personaggio, quasi come se fossero cucite sul tessuto.

Per gli interni Porsche ha fatto qualcosa che nella storia del marchio non era mai successo: ha utilizzato una pelle marrone effetto vintage, pensata per evocare i giocattoli consumati da anni di gioco. La sensazione che si vuole trasmettere è quella di un oggetto amato, vissuto, non di un’auto appena uscita dalla fabbrica. Completano il quadro gli inserti in pelle Speed Yellow con motivo a quadri rossi, il tessuto denim sui sedili e la scritta luminosa che accoglie chi sale a bordo: “Ride Like the Wind!”.