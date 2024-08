Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche L'edizione speciale della Porsche 911 Turbo: si chiama 50 Years

In occasione del 50° anniversario della 911 Turbo, Porsche celebra con un’esclusiva edizione speciale la sua iconica sportiva. La Porsche 911 Turbo 50 Years combina prestazioni eccezionali e materiali di lusso con elementi stilistici esclusivi. Gli interni e gli esterni della vettura adottano elementi che si ispirano alle 911 Turbo del passato, spalleggiati da elementi eleganti e senza tempo. Un Heritage Design Package opzionale arricchisce ulteriormente il look del modello celebrativo. Porsche limita la 911 Turbo 50 Years, basata sull’attuale 911 Turbo S (992.1) del 2025, a 1.974 unità in tutto il mondo, rendendo omaggio all’anno in cui la 911 Turbo fu presentata per la prima volta.

Un tuffo nel passato

La Porsche 911 Turbo (930) ha ridefinito i parametri di auto sportiva quando è stata presentata per la prima volta nel 1974. Portò la tecnologia della sovralimentazione – inizialmente utilizzata da Porsche nelle vettura da corsa come la 917/10 e la 917/30 – sulla 911 da strada, insieme a un design unico e a un livello di sfruttabilità quotidiana quasi ineguagliato per un’auto del genere. La 911 Turbo 50 Years ovviamente prende spunti buoni dalla capostipite di tutto.

Le decalcomanie di serie sulla fiancata della vettura si ispirano alle decorazioni usate sulla Porsche 911 RSR Turbo, presentata all’IAA del 1973. Inoltre, il nuovo modello anniversario è anche impreziosito dalla Turbonite, un colore esclusivo dei modelli Porsche Turbo. Anche gli intarsi nel cofano posteriore, il tappo del serbatoio e lo stemma Porsche sono dipinti in Turbonite. In omaggio ai modelli Turbo storici, l’alettone posteriore, la fascia posteriore inferiore, la base degli specchietti retrovisori esterni e le griglie delle prese d’aria sono verniciati in Grigio Antracite. Un badge sulla griglia del parafango posteriore mostra l’icona di un turbocompressore e gli anni “1974-2024”. Le luci a LED nelle portiere proiettano a terra l’immagine dell’icona del turbocompressore quando si aprono le portiere. Di serie, la 911 Turbo 50 Years è dotata di cerchi 911 Turbo S Exclusive Design verniciati in Turbonite.

Interni dal sapore retrò

Anche gli interni della 911 Turbo 50 Years rendono omaggio ai modelli Turbo storici. I sedili e i pannelli interni delle portiere sono rivestiti in tartan “MacKenzie”, mentre gli elementi a contrasto in Turbonite forniscono un’ulteriore differenziazione rispetto al modello 911 Turbo S standard. Tra questi, le cinture di sicurezza, le cuciture a contrasto, le finiture in pelle nera e lo stemma Porsche sul volante. Le protezioni delle soglie delle porte in alluminio spazzolato presentano la designazione illuminata del modello “Turbo 50”, che è anche cucita sui poggiatesta dei sedili sportivi adattivi Plus di serie.

Anche il lato del sedile posteriore sinistro riporta la dicitura “Turbo 50”. Sopra il vano portaoggetti è montata una targa anniversario in alluminio e il numero individuale di ciascun modello. I montanti A, le alette parasole e il rivestimento del tetto sono rivestiti in Race-Tex traforato. Il cruscotto presenta un orologio sub-secondario Porsche Design con un design specifico.

Porsche 911 Turbo 50 Years: prestazioni superiori

La Porsche 911 Turbo 50 Years si basa sull’attuale 911 Turbo S. Il suo motore boxer da 3,7 litri con sovralimentazione biturbo VTG produce 640 CV e 590 Nm di coppia, permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Come per tutti i modelli 911 Turbo S, il cambio a doppia frizione a 8 rapporti (PDK), la trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM) e il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sono di serie.

Per la 911 Turbo 50 Years, l’equipaggiamento di serie aggiuntivo rispetto alla 911 Turbo S normale comprende un sistema di scarico sportivo con terminali neri, sospensioni sportive Porsche Active Suspension Management (PASM) con un’altezza di marcia inferiore di 10 mm, un sistema di sollevamento dell’asse anteriore, fari LED Matrix design oscurati con Dynamic Light System Plus e pinze dei freni nere. La vettura è ordinabile da subito e ha un prezzo di listino di 235.000 euro.