Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Porsche Caratteristiche nuova Porsche 911 GT3 S/C

Porsche fa sognare gli appassionati con un motore boxer a sei cilindri e un sound che ci riconcilia con l’automotive. Il modello cabrio è incentrato sul piacere di guida old school e strizza l’occhio ai clienti che hanno apprezzato in edizione limitata la 911 Speedster e la 911 S/T. Una cabrio leggera con motore aspirato a regimi elevati e cambio manuale a sei marce per chi ama il pedale della frizione e pomello nella mano destra.

La vettura teutonica è in grado di sprigionare 510 CV e 450 Nm di coppia. Gli estrattori d’aria e le portiere della 911 S/T, associate al telaio nero del parabrezza, attribuiscono alla nuova 911 GT3 S/C un design che non tradisce il DNA Porsche. La 911 GT3 S/C è disponibile in opzione con un pacchetto Street Style che permette di personalizzare ulteriormente lo stile in base alle esigenze.

Struttura leggera

La nuova cabrio unisce l’agilità tipica delle vetture GT con i componenti leggeri ereditati dalla 911 S/T. Il cofano anteriore, i parafanghi e le portiere sono creati in CFRP. Dalla 911 S/T coupé prende in prestito anche le barre antirollio e le aste di accoppiamento in CFRP. Anche l’impianto frenante e le ruote seguono la stessa logica light della S/T: pinze in carboceramica PCCB, più leggere di oltre 20 kg rispetto a quello in ghisa, presenti sulla 911 GT3 S/C.

I cerchi con serraggio centrale da 20 pollici sull’asse anteriore e da 21 pollici su quello posteriore, montati già sulla 911 S/T, sono prodotti in magnesio ultraleggero e consentono un risparmio di peso di 9 chilogrammi. Le testate dei cilindri del motore sono state ottimizzate rispetto alla 911 GT3 della generazione precedente, mentre gli alberi a camme più sportivi della 911 GT3 RS garantiscono un’erogazione impressionante.

Il motore boxer a sei cilindri sprigiona una potenza di 510 cavalli (375 kW). Il cambio manuale GT a 6 marce vanta un rapporto corto e sportivo, corrispondente a quello della 911 S/T e della 911 GT3. La nuova 911 GT3 S/C scatta da ferma a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una top speed di 313 km/h. Il motore naturalmente aspirato da 4,0 litri della nuova 911 GT3 S/C è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti sulle emissioni e presenta due filtri antiparticolato e quattro catalizzatori. Sono montati di serie pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 e posteriori 315/30 ZR 21.

Interni curatissimi

L’abitacolo vanta tappetini e pannelli delle portiere leggeri, ripresi dalla 911 S/T, con maniglie in CFRP. La nuova biposto accoglie i passeggeri su sedili sportivi Plus a quattro vie sono di serie. In opzione, per la 911 GT3 S/C sono disponibili sedili avvolgenti leggeri con schienale ripiegabile e guscio in CFRP. La seduta è dotata di airbag toracico integrato, regolazione elettrica dell’altezza e regolazione manuale della posizione longitudinale.

Ufficio Stampa Porsche

Il sedile può essere dotato anche di un sistema di riscaldamento a tre intensità. Gli interni sono rivestiti di serie in pelle nera, compresi le alette parasole e i rivestimenti dei montanti anteriori. Grazie all’impiego rivoluzionario di rinforzi piatti in magnesio ha reso possibile ottenere una curvatura del tetto come una coupé. L’assetto del telaio della nuova 911 GT3 S/C è identico a quello della 911 GT3 con pacchetto Touring. Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718, ha dichiarato: