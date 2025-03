Fonte: Ufficio Stampa Porsche Tempo record per la Taycan

La Porsche Taycan Turbo GT è un modello in grado di unire le varie anime della Casa tedesca, dallo stile iconico fino ad arrivare alle prestazioni sportive, senza dimenticare uno degli elementi centrali per il futuro di Porsche (e non solo) ovvero la mobilità a zero emissioni. Per mostrare le capacità del suo modello, Porsche ha scelto di portare la versione sportiva della Taycan sul circuito di Interlagos, in Brasile. Si tratta di una pista ben nota a tutti gli appassionati e che ha rappresentato un importante banco di prova per l’elettrica, già in grado di far registrare tempi record al Nurburgring e a Laguna Seca.

Un tempo record

Come annunciato in queste ore, la Porsche Taycan Turbo GT ha fatto segnare un miglior tempo di 1 minuto, 42 secondi e 1 decimo sul circuito di Interlagos, lungo 2,67 miglia. Il test con il giro record è stato effettuato lo scorso 5 febbraio. L’elettrica ha battuto di quasi otto secondi il precedente record della Taycan Turbo S (1:49.8 minuti, realizzato nel 2022) ed è riuscita a fare meglio anche della 911 Turbo S (1:43.087 minuti).

A guidare in pista la Taycan in versione sportiva, basata sul recente restyling dell’elettrica, nel suo record a Interlagos è stato Felipe Nasr, tre volte campione IMSA e tre volte vincitore della 24 Ore di Daytona. Il pilota ha così commentato le prestazioni dell’elettrica: “Mi aspettavo una forte accelerazione e coppia, ma alla fine sono state le prestazioni complessive a impressionarmi davvero. È incredibile la rapidità con cui l’auto accelera e fornisce la sua potenza. Lo sterzo della Taycan Turbo GT è stato molto preciso nelle curve lente e si è mantenuto stabile anche in caso di brusche frenate. L’equilibrio, la tenuta di strada: una vera macchina ad alte prestazioni”.

Una super sportiva elettrica

La Porsche Taycan Turbo GT, svelata lo scorso anno, è un vero e proprio simbolo del futuro della Casa tedesca, unendo prestazioni elevate a una motorizzazione completamente elettrica che ha permesso alla vettura di ottenere record straordinari come quello di Interlagos o anche il recente record al Nurburgring. Il modello in questione è il frutto di un lungo lavoro di sviluppo con cui Porsche, partendo dalla Taycan, ha voluto massimizzare la sportività del progetto. Il sistema elettrico alla base del modello è in grado di erogare fino a 1.108 CV e 1.340 Nm, valori disponibili con la Attack Mode, attivabile solo per pochi secondi e in grado di offrire 163 CV di potenza in più rispetto ai 952 CV della modalità “normale”.

Grazie al Launch Control, inoltre, bastano 2,2 secondi per raggiungere i 100 km/h con una partenza da fermo mentre la velocità massima è di 305 km/h (questi dati si riferiscono al modello con il pacchetto Weissach incluso). Da record è anche lo scatto 0-200 km/h che viene completato in 6,4 secondi (sempre con l’aggiunta del pacchetto Weissach) con un miglioramento di ben 1,3 secondi rispetto alla Taycan Turbo S. Questo livello di prestazioni, naturalmente, ha un costo. La sportiva elettrica di Porsche è disponibile sul mercato a partire da poco più di 249.000 euro ponendo al top della gamma. Il listino prezzi della Taycan, infatti, parte da circa 108.000 euro.