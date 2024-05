Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Gli incentivi di Jeep al fianco di quelli di stato

Gli incentivi statali sono pronti a entrare in gioco a partire dal prossimo 3 giugno alle ore 10:00. Una manovra attesa e finalmente al passo di arrivo e che potrebbe dare la scossa a tutto il settore automotive italiano, che in questi primi mesi del 2024 non ha certamente brillato. Al fianco dei bonus varati dallo Stato, anche le Case automobilistiche hanno scelto di supportare gli automobilisti nostrani nella loro azione di ringiovanimento del parco circolante del Bel Paese, uno dei più anzi di tutto il continente europeo. Uno di questi è Jeep, che propone delle soluzioni certamente affascinanti.

Jeep scende in campo con gli incentivi

Jeep segue la propria filosofia che si chiama “freedom of choice”, grazie al una proposta in grado di soddisfare le più disparate necessità degli automobilisti di casa nostra, e non solo. Per fare un esempio, la gamma composta da Avenger, Renegade e Compass sono equipaggiate con motorizzazioni 100% elettriche molto efficienti, nel caso di Avenger, ibride plug-in 4xe, su Renegade e Compass, ibride e-Hybrid e termiche, tutte omologate Euro 6D Final, che possono beneficiare della nuova stesura degli incentivi auto 2024.

Nel dettaglio, per quanto concerne Avenger, in caso di rottamazione sino a 3.000 euro di incentivi sulla versione ibrida e-Hybrid e sulla versione a benzina, e sino a 11.000 euro sulla versione 100% elettrica, che diventano 13.750 euro presentando un ISEE inferiore a 30.000 euro. Tramite gli incentivi statali, è possibile scegliere Jeep Avenger con una formula di 149 euro al mese, con zero anticipo e wallbox inclusa per Avenger 100% elettrica.

Diamo valore al Made in Italy di Jeep

L’iniziativa di Stellantis che converge anche su Jeep, uno dei quattordici brand della grande galassia, “Diamo valore al Made in Italy” coinvolgerà anche l’impianto lucano di Melfi (PZ) dove si producono i SUV Jeep Renegade e Compass. In particolar modo, grazie agli incentivi statali e agli sconti garantiti dal marchio, sarà possibile acquistare una Jeep Compass 4xe da 29.900 euro, con la Wallbox inclusa. Le versioni 4xe Plug-In Hybrid dei SUV Made in Italy Renegade e Compass beneficiano di un incentivo statale sino a 10.000 euro in caso di rottamazione, e di 3.000 euro sulle versioni e-Hybrid.

Un occhio agli incentivi

Come dicevamo in precedenza, la piattaforma Ecobonus per le prenotazioni sarà attiva a partire dalle 10:00 di lunedì 3 giugno 2024. Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, suddivise per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi che sono già noti da diversi tempo.

Per gli incentivi auto 2024, misura promossa dal Ministero presieduto dal ministro Adolfo Urso, sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli per l’anno in corso stanziati dalla legge 178 del 30 dicembre 2020, per un totale di un miliardo di euro. Grazie a questa iniziativa i molti player che operano nel mercato delle quattro ruote sperano di trovare la chiave per accendere un settore che sta stentando, specialmente per quanto riguarda la transizione energetica, o green.