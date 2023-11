Della prima auto elettrica di Ferrari si parla già da anni ormai. In effetti, nell’aprile del 2021 (più di due anni fa), John Elkann – in occasione dell’assemblea annuale – aveva assicurato l’arrivo di tre nuovi modelli con motorizzazione tradizionale e della prima auto elettrica del marchio italiano.

Le anticipazioni del 2021

Pensando alla primissima Rossa a zero emissioni, aveva già annunciato il suo lancio prima del previsto (inizialmente si pensava al 2030). John Elkann ne aveva quindi confermato il debutto nel 2025, data che oggi sembra realtà.

Le conferme di Benedetto Vigna

E proprio poco più di un anno dopo, a giugno 2022, a soli nove mesi dal suo insediamento in Ferrari, l’AD Benedetto Vigna illustrò il nuovo piano industriale al 2026, con lo scopo di portare l’azienda nella nuova era della mobilità ecologicamente sostenibile, silenziosa ed elettrica. Sfida non da poco per un’azienda come Ferrari.

Il manager aveva dichiarato: “Ferrari punta a diventare carbon neutral entro il 2030” ma soprattutto “entro il 2025 lanceremo il primo modello full electric con powertrain elettrico derivato dalla F1”, su questo non aveva dubbi già l’anno scorso. Aveva poi aggiunto: “Entro il 2026, l’offerta Ferrari di prodotti sarà per il 40% Ice, 60% ibrida ed elettrica. Lo sviluppo dell’Ice (motori a combustione n.d.r), componente essenziale della tradizione della società, proseguirà. I motori ibridi continueranno a beneficiare del trasferimento tecnologico dall’esperienza di Ferrari nel mondo delle corse. I motori elettrici saranno progettati, sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello, per assicurare un’esperienza di guida unica derivante anche da soluzioni del mondo delle corse”.

Le notizie più recenti

Oggi la conferma: il CEO ha appena dichiarato che la prima auto elettrica di Ferrari arriverà davvero entro due anni, come anticipato, anche grazie a uno sviluppo innovativo. Nel mese di giugno 2024 verrà inaugurato lo stabilimento dedicato alla produzione dell’elettrica, che arriverà quindi nel 2025.

Il percorso di elettrificazione della Casa di Maranello ha accelerato da quando Benedetto Vigna è entrato a far parte del team, e anzi, ne è alla guida. Lo stesso Vigna ha dichiarato che sull’elettrica “si stanno facendo tutti i test sul prototipo”. Aggiungendo: “Siamo nei tempi sia per quanto riguarda lo sviluppo dell’auto sia per quanto riguarda l’infrastruttura che ci consentirà di realizzarne i componenti”.

Proseguendo poi: “Anzi, grazie al fatto che si è utilizzata una metodologia tipica dell’elettronica per i test della parte elettrica ed elettronica, abbiamo anticipato tutta una serie di problemi che in genere possono emergere più avanti”. In effetti Ferrari sta lavorando alla tecnica “Hardware in the Loop”, molto nota nel settore high-tech e usata per testare i dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni, come gli smartphone, per simularne il comportamento in svariate condizioni. Un processo che consente di accelerare la fase di debug del sistema elettronico e che, al momento, ha già permesso a Ferrari di eliminare dei problemi che si presentavano già nelle auto ibride, ma “in una fase successiva dello sviluppo”, come ha spiegato Benedetto Vigna.

In ogni caso, ormai è certo: la prima supercar 100% elettrica di Ferrari sarà pronta nel 2025 e a giugno 2024 infatti sarà inaugurata la fabbrica dove verrà realizzato il bolide a zero emissioni. La curiosità sale.