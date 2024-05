Tutto pronto per la prima Ferrari elettrica della storia, con i piani alti di Maranello che confermano il progetto che potrebbe essere in arrivo entro il 2025

Fonte: iStock Logo Ferrari su una vettura della Casa di Maranello

Anche Ferrari sbarcherà presto nel mondo dell’elettrico con una supercar tutta alla spina. Le voci trovano conferma, con i piani alti della Casa di Maranello che mettno le cose in chiaro, specificando che il progetto full electric è in pieno sviluppo, con la prima auto della Rossa in versione elettrica che potrebbe arrivare entro la fine del 2025. Una rivoluzione per un brand storico come Ferrari che ha deciso di guardare anche a una mobilità più sostenibile con un modello che, fino a qualche anno fa, sembrava poter essere lontano dalla linee di produzione del Cavallino Rampante che però oggi decide di essere al passo coi tempi.

Ferrari verso la prima elettrica

A confermare i rumors che trapelavano ormai da alcune settimane su una possibile Rossa elettrice è stato Benedetto Vigna, amministratore delegato della Casa di Maranello che non ha nascosto il progetto di Ferrari. Il modello alla spina, totalmente elettrico, è infatti in fase di studio, con il Cavallino Rampante che sarebbe pronto ad accoglierlo prima di quanto si possa pensare.

Non c’è una data cerchiata nel calendario, va specificato, ma da parte dell’azienda l’intento è di abbracciare il 2026 con la prima supercar elettrica della Casa già sul mercato. Intervistato da Bloomberg TV, infatti, il Ceo della Rossa ha sottolineato che si è “sulla strada giusta” verso la prima elettrica che “sarà unica sotto ogni aspetto“. Promesse importanti da parte di Ferrari che è al momento intenta a costruire un nuovo stabilimento, destinato alla produzione di supercar elettriche e ibride, che verrà inaugurato alla fine di giugno prossimo.

Un nuovo polo produttivo che permetterà a Ferrari, entro fine 2025, di lanciare sul mercato la propria elettrica che, come sottolineato da Vigna, è una vettura che “decine di clienti stanno già aspettando“.

Come sarà la Ferrari elettrica?

Immaginarsi una Ferrari elettrica, per chi ha in mente un’auto dal sound unico, è davvero complicato. Ma a cercare di aiutare l’immaginazione è lo stesso Benedetto Vigna, che ha dato qualche spoiler di come sarà la supercar alla spina. Niente di incredibilmente rivoluzionario, attenzione, ma qualcosa di particolare e unico nella sua specie.

Un esempio? In primis proprio il fattore sonoro, perché Ferrari non ha intenzione di trasportare dall’endotermico all’elettrico l’imitazione del suono di una classica del Cavallino Rampante, bensì creare un modello dal sound unico. Come non è ancora dato sapersi, ma è di certo un aspetto interessante in quanto in tanti già hanno provato e fallito, ritornando poi a imitare in registrazione il rumore del motore a combustione interna.

E dovrà essere di certo una vettura unica e da urlo, perché dovrà inserirsi in un mercato già ben avviato e che conta oggi su una presenza massiccia dei cinesi. “Sarà una bella competizione” ha detto a Bloomberg TV, sottolineando però che anche le altre Case europee dovranno darsi una mossa per cercare di farsi trovare preparate alle prossime sfide. E Ferrari, in questo senso, si sta rimboccando le maniche preparando un’auto che soltanto qualche hanno fa sembrava impensabile. Ma ha cambiato idea, cominciando a progettare una vettura che tutti aspettano con trepidazione.