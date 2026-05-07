Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Pizzicati a Modena i prototipi Maserati

In Casa Maserati sono quasi pronti dei restyling che potrebbero interessare gli appassionati storici. Il rinnovamento passa per il SUV Grecale, ma che anche dalle GT di punta. Le nuove GranTurismo e GranCabrio sono state intercettate durante i test su strada con evidenti camuffature, definendo quello che sarà un nuovo corso importante per il risorgimento del Tridente.

Un aggiornamento di metà carriera si è reso necessario anche per il calo di vendite sensibile degli ultimi mesi. I prototipi camuffati di GranTurismo, GranCabrio e Grecale sono stati immortalati a Modena nei pressi dello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, punto strategico del brand appartenente all’universo Stellantis, dove tutti i modelli vengono impostati e sviluppati da parte del team di ingegneria della Casa Del Tridente.

Intercettate tra percorsi interessanti

Le vetture sono state fotografate in diversi punti dell’area modenese, tra strade cittadine, percorsi collinari, strade provinciali e autostrade. I tecnici devono acquisire dati dai pro driver in diversi scenari, tutti adatti a testare le vetture in condizioni di utilizzo differenti. I collaudatori in questi casi devono macinare chilometri e ottenere informazioni importanti per il continuo sviluppo del mezzo. Alla fine si arriverà alla messa a punto ideale. La missione di Maserati è quella di scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, concentrandosi sulle esigenze dei propri clienti.

Maserati ha iniziato l’anno come peggio non si potrebbe. Dopo un 2025 da dimenticare, nel primo trimestre è emerso un tracollo del 41% delle immatricolazioni nei principali mercati. Il dato certifica che c’è bisogno di una svolta repentina. Persino gli Stati Uniti, mercato centrale nelle logiche del brand, hanno registrato un pesante -55%. In Italia si è mercato un -42%, stesso dato in Spagna. La Germania ha segnato un -28% e in Francia un -29%. Il mercato asiatico non è riuscito a invertire il trend negativo, con il Giappone a -31%. Tra le poche eccezioni positive dei primi mesi del 2026 emergono Regno Unito (+2%) e Svizzera (+128%).

Ufficio Stampa Stellantis

Corsa contro il tempo

Se non dovesse esserci un cambiamento sensibile nei prossimi mesi, Maserati potrebbe chiudere il 2026 con stime a ribasso e 5.000/6.000 auto vendute. Lo spettro di una crisi annunciata è figlia di una gestione che non ha considerato l’andamento del mercato. Il lancio di unità 4 cilindri mild hybrid non ha convinto i puristi che si aspettavano motori all’altezza della tradizione storica del marchio italiano. Grazie allo stile iconico e alla tecnologia all’avanguardia, Maserati ha soddisfatto per decenni una clientela dal palato fine.

La scelta di investire risorse importanti in Formula E per garantire una immagine progressista green non ha pagato. La decisione di puntare su prodotti full electric è troppo distante dalle logiche del cliente medio che cerca lusso, comfort ma anche un sound iconico. L’arrivo di Jean-Philippe Imparato alla guida del marchio, dopo le esperienze in Alfa Romeo, dal 19 gennaio 2021 ad ottobre 2024, e in qualità di amministratore delegato di Peugeot, dal 1º settembre 2016 al 19 gennaio 2021, potrebbe rappresentare una rivoluzione. Con una revisione strategica in linea con i valori autentici del marchio, Maserati punterà a restare un emblema del Made in Italy in una fascia premium intermedia sempre più variegata.