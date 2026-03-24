Quando i fari dell’auto, con il passare del tempo e l’usura, si opacizzano, è bene usare dei prodotti e kit di pulizia utili per farli tornare a splendere

123RF Fari auto ingialliti, come procedere con la pulizia e la lucidatura

I fari dell’auto tendono a ingiallire e rovinarsi, qualsiasi sia la tipologia della vettura che abbiamo tra le mani. L’utilizzo nel tempo, le condizioni atmosferiche, i raggi UV e molti altri fattori possono essere ritenuti responsabili del deterioramento delle luci dell’auto e del peggioramento dell’aspetto dei fari. L’importante è scoprire come prendersi cura di questi elementi di così fondamentale importanza per la guida e la sicurezza in auto.

Infatti, se i fari iniziano a essere troppo ingialliti e opachi, ne risente anche la visibilità in macchina e con essa la guida sicura. Per fortuna in commercio esistono diversi prodotti e kit che, con pochi euro e semplici procedure fai da te, possono aiutare a migliorare l’aspetto dei fari auto.

Quali prodotti usare

Usare l’auto tutti i giorni, come ben sappiamo, porta al logorio e deterioramento di ogni singola componente della nostra amata vettura, certo non è un segreto. Si usurano parti del motore, della carrozzeria, e ovviamente anche dell’abitacolo, che è quello che effettivamente viviamo.

L’uso prolungato porta i vari elementi a consumarsi, deteriorarsi, diminuire l’efficacia del loro funzionamento e anche a peggiorare l’aspetto esteriore. Di queste componenti auto che si rovinano fanno parte anche i fari, che man mano ingialliscono e diventano opachi, come abbiamo detto.

In questo caso non si tratta solo di un fattore estetico, ma anche e soprattutto di sicurezza: un’illuminazione ridotta durante le ore notturne può causare sviste e incidenti più o meno gravi.

Perché i fari si ingialliscono

Semplice: la causa principale dell’ingiallimento dei fari auto è senza dubbio l’inquinamento atmosferico, insieme anche all’esposizione dell’auto ai raggi UV. Tutto lo smog che c’è nell’aria, e che ogni giorno respiriamo, non è dannoso solo per la nostra salute ma anche per l’aspetto della nostra macchina.

Soprattutto nelle grandi città, dove il livello di inquinamento è più elevato, lo smog (insieme ad altri fattori tra cui le condizioni meteo) porta al deterioramento e ingiallimento dei fari.

I fari auto ingialliti sono causati anche dall’ossidazione del policarbonato dovuta all’esposizione prolungata ai raggi solari UV, che degradano il rivestimento protettivo trasparente. Altri fattori chiave includono agenti atmosferici (come pioggia e salsedine), calore e l’uso di detergenti chimici aggressivi durante il lavaggio. Inoltre sabbia, detriti stradali e autolavaggi con spazzole ruvide possono andare a creare dei micrograffi che opacizzano il faro e facilitano l’accumulo di sporco.

Come far tornare a splendere i fari auto

In commercio esistono dei kit di pulizia specifici oppure dei prodotti veramente eccezionali per pulire e lucidare i fari auto e farli tornare come nuovi.

L’esposizione al sole e agli agenti atmosferici, insieme allo smog – come abbiamo già detto – sono le principali cause di ingiallimento dei fari auto. Il problema è che, oltre a cambiare aspetto e diventare esteticamente meno belli da vedere, quando si ingialliscono i fari diventano anche opachi e perdono quindi parte della loro capacità di illuminare correttamente la strada, compromettendo anche la sicurezza su strada.

È fondamentale sapere e tenere anche bene a mente che i proiettori luminosi sono realizzati in plastica e rivestiti con una vernice protettiva trasparente apposita, che viene stesa in uno strato molto sottile. Quando quest’ultima mano a mano si consuma, il faro si opacizza sempre più e tende a illuminare meno.

Come procedere

Innanzitutto, prima di iniziare a usare i kit di pulizia specifici è importante lavare i fari auto e applicare un nastro per proteggere la carrozzeria circostante, per evitare di rovinarla con prodotti o dischi abrasivi che vengono utilizzati durante la pulizia dei fari.

Il nostro consiglio è investire tempo e denaro (basta davvero poco) in un kit specifico per lucidare i fari dell’auto, in commercio ne esistono davvero parecchi di tutte le marche e varie fasce di prezzo, comunque molto semplici da utilizzare per chiunque.

Per lavare i fari generalmente basta seguire le istruzioni che sono riportare sulla confezione dei prodotti utilizzati e solo così si potranno far tornare a splendere i fari dell’auto come quando erano nuovi.

Il prodotto perfetto

In commercio esistono dei vari e propri “ravviva fanali”, prodotti quasi al pari di quelli professionali, che servono per lucidare i fari dell’auto. Generalmente si tratta di paste specifiche per la lucidatura dei fanali opacizzati e per la plastica lucida dura, perfetti appunto per questo intervento. Facili da usare, migliorano da subito la visibilità sulla strada durante la guida di notte.

I prezzi partono da poco meno di dieci euro, si tratta di detergenti specifici pensati proprio per andare a ripristinare la trasparenza dei fanali dell’auto, per farli tornare come nuovi, quando sono ai primi stadi di opacizzazione.

Le innovative formule utilizzate per creare questi prodotti sono in grado di rimuovere l’opacità superficiale dai fanali in plastica di auto e moto. Si tratta di prodotti versatili, perché spesso possono essere utilizzati anche per lucidare parabrezza di scooter, cupolini di moto, finestre di camper o barche in plastica.

Per procedere alla pulizia dei fari non è necessario l’utilizzo di utensili o strumenti particolari, bastano pochi gesti per far tornare l’auto praticamente come nuova. Esistono anche delle altre tipologie di paste abrasive per i fari, in grado di eliminare qualsiasi grado di opacità e ingiallimento, aumentando la sicurezza alla guida, soprattutto nelle ore notturne. Si tratta di prodotti che costano poco più (circa 20 euro) ma che spesso sono davvero miracolosi.

Oltre a lucidare i fari, infatti, questa tipologia di detergenti hanno la capacità anche di eliminare i graffi e quindi di riportare i fanali al loro aspetto originale.

Come prevenire l’ingiallimento dei fari auto

Non esistono trucchi e magie, i fari con il passare del tempo si rovinano, è un dato di fatto. Esistono però alcuni accorgimenti utili che possono aiutare a rallentare il fenomeno: è consigliabile parcheggiare l’auto in garage o comunque non lasciarla sempre all’esterno oppure proteggerla dal sole e applicare un sigillante protettivo UV dopo la pulizia.