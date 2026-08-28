Ufficio Stampa Stellantis Fiat svela il concept Pulse Abarth Scorpionissima a Interlagos

Il cofano nero già reclama attenzione, ma sono i dettagli verde acido presenti nell’abitacolo a rendere questa Pulse Abarth esagerata. Fiat l’ha chiamata Scorpionissima, portandola al Festival di Interlagos per un primo feedback del pubblico brasiliano. Qualcuno la comprerebbe se uscisse sul mercato? È quello che la Casa vuole scoprire, perché al momento l’auto è uno studio e non esistono né prezzo né data di lancio.

All’interno spuntano i sedili in suede con la scritta Scorpionissima, mentre i loghi adottano una grafica diversa. La parte più curiosa emerge all’accensione: sul quadro strumenti compare uno scorpione in movimento, seguito dal nome della vettura. Non cambia invece il punto di partenza, cioè la Pulse Abarth da 185 CV capace di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi.

Interni e prestazioni

Scorpionissima è un nome già visto sulle Abarth europee e Fiat ha deciso di provarlo anche sulla Pulse brasiliana. Dall’Italia arrivano soprattutto l’impostazione estetica e alcuni particolari, come le finiture e la nuova grafica scelta per le scritte, ma chi sperava in qualche cavallo in più resterà deluso perché, almeno per ora, la Casa non ha annunciato modifiche tecniche.

La scelta di portarla a Interlagos non è ovviamente casuale. Da sempre il nome Abarth è intrecciato alle corse e mettere il concept in una pista rinforza lo storico legame.

“Il Pulse Abarth Scorpionissima rappresenta un’opportunità per esplorare nuove possibilità per il marchio in Brasile”,

spiega Frederico Battaglia, responsabile di Fiat e Abarth per il Sud America. Carlo Abarth rimane il punto di partenza, ma Fiat guarda anche alle Scorpionissima già viste in Europa: a Interlagos scoprirà se lo stesso linguaggio piace allo stesso modo ai brasiliani.

Il verde acido compare pure all’esterno e si scontra con il nero lucido del cofano. Fiat parla poi di finiture ispirate alle auto ad alte prestazioni, senza però indicare materiali o lavorazioni particolari oltre al suede utilizzato sui sedili, dunque il cambiamento principale rimane cromatico, pensato per rendere la Pulse ancora più appariscente rispetto alla versione Abarth già in vendita.

L’Italia incontra il Brasile a Interlagos

Finito il festival, il concept potrebbe tranquillamente tornare dietro le quinte. Non ci sono promesse su una serie limitata né vengono anticipati quali elementi riuscirebbero a superare la fase di studio. Il nome Scorpionissima potrebbe arrivare nelle concessionarie insieme all’intero allestimento, oppure lasciare in eredità soltanto qualche dettaglio: dipenderà anche dalle impressioni raccolte a Interlagos, vera ragione della presenza dell’auto all’evento.

La prudenza di Fiat sorprende fino a un certo punto. La Pulse Abarth occupa già una posizione particolare nel mercato brasiliano e, secondo la Casa, è il SUV compatto più veloce del Paese. Prima di aggiungere una variante così vistosa vale la pena capire se esista davvero spazio per venderla, invece di affidarsi soltanto all’entusiasmo raccolto sui social.

A Interlagos il pubblico potrà osservarla da vicino e decidere se il verde acido sia una buona idea oppure un’esagerazione. Nel frattempo il Pulse Scorpionissima avrà comunque raggiunto un primo risultato: attirare attenzione su un modello che, pur conservando motore e prestazioni conosciute, sembra parecchio diverso dall’Abarth da cui deriva. Per il resto bisognerà aspettare le decisioni del costruttore.