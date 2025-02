Green Ncap ha stabilito quali sono le auto più ecologiche e attente all'ambiente del 2024, suddivendo le varie vetture in plurime categorie di riferimento

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Opel Corsa, tra le auto più "green"

Green NCAP ha valutato diverse automobili, premiando otto modelli che si sono distinti come i migliori nelle rispettive categorie, in termini di rispetto dell’ambiente. Le vetture ecologiche sono sempre più importanti e ricercate, tanto che nella fase di acquisto di una vettura di nuova fattura in molti cominciano a guardare anche l’impatto che tali veicoli hanno nell’ecosistema.

Dunque, seguendo le valutazioni di Green Ncap incontriamo automobili provenienti da Cina, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti, che dimostrano come sia possibile minimizzare l’impatto ambientale combinando basse emissioni e prestazioni elevate su strada. Green NCAP ha utilizzato parametri come “aria pulita“, “efficienza energetica” e “gas serra” per valutare e premiare i vincitori. Scopriamo quelle che si sono distinte con maggiori capacità.

Le vincitrici per categoria

Dunque, andiamo a vedere quali sono le auto che hanno brillato nei Green Ncap, scoprendo le vincitrici per categoria:

Auto familiari: la Byd Dolphin Design Electric primeggia tra le auto familiari più piccole, mentre la Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric si distingue tra le “grandi“.

la Byd Dolphin Design Electric primeggia tra le auto familiari più piccole, mentre la Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric si distingue tra le “grandi“. Auto ibride: la Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid è stata riconosciuta come l’auto ibrida più rispettosa dell’ambiente.

la Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid è stata riconosciuta come l’auto ibrida più rispettosa dell’ambiente. SUV piccoli: la Hyundai Kona Electric si è confermata al primo posto nella categoria dei SUV piccoli.

la Hyundai Kona Electric si è confermata al primo posto nella categoria dei SUV piccoli. Monovolume piccole: la Jeep Avenger Summit Electric ha conquistato la prima posizione nella categoria delle monovolume piccole.

la Jeep Avenger Summit Electric ha conquistato la prima posizione nella categoria delle monovolume piccole. City car e auto “Full Electric“: la Opel/Vauxhall Corsa Electric ha ottenuto il miglior risultato complessivo nel 2024, aggiudicandosi l’encomio come auto “Full Electric” più performante.

la Opel/Vauxhall Corsa Electric ha ottenuto il miglior risultato complessivo nel 2024, aggiudicandosi l’encomio come auto “Full Electric” più performante. Diesel: la Peugeot 308 1.5 BlueHDI diesel è al primo posto nella categoria diesel.

la Peugeot 308 1.5 BlueHDI diesel è al primo posto nella categoria diesel. Benzina: la VW Taigo 1.0 TSI benzina è risultata la migliore tra le auto a benzina.

Green Ncap, le migliori sotto alla lente di ingrandimento

La Byd Dolphin Design Electric è una vettura elettrica si distingue nella categoria delle auto familiari compatte, per efficienza e pragmaticità. La Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid, invece, è una ibrida che combina un motore a combustione interna con un motore elettrico, offrendo un buon compromesso tra efficienza e prestazioni. Andando avanti troviamo la Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric, una berlina elettrica che si fa notare per il suo design aerodinamico e la sua efficienza energetica.

Un’altra vettura del costruttore sudcoreano è la Hyundai Kona Electric, SUV compatto elettrico che offre un’alternativa a zero emissioni nel segmento in crescita dei B-SUV. Stesso discorso per la Jeep Avenger Summit Electric, prima EV del marchio Jeep, che si distingue nel panorama dei veicoli multiuso compatti. L’elenco prosegue con la Opel/Vauxhall Corsa Electric, un’utilitaria elettrica che ha ottenuto il miglior risultato complessivo nei test del 2024, dimostrando l’efficacia della propulsione elettrica nel contesto urbano.

Infine ci sono le termiche nude e crude come la Peugeot 308 1.5 BlueHDI diesel, anche se i veicoli a gasolio sono spesso criticati per le emissioni, modello che si è distinto per la sua efficienza e riduzione delle emissioni nella sua categoria, e come la VW Taigo 1.0 TSI benzina, la dimostrazione che anche le auto a “benza” possono raggiungere buoni livelli di efficienza e basse emissioni.

Ulteriori valutazioni

Aleksandar Damyanov, responsabile tecnico di Green NCAP, spera che questi risultati forniscano agli acquirenti informazioni utili sull’impatto ambientale delle auto. Green NCAP riconosce che, oltre alle caratteristiche ambientali, anche le sensazioni di guida e la potenza sono importanti per gli acquirenti. Per questo, il nuovo rating includerà una “Valutazione del Ciclo di Vita” dell’auto e fornirà informazioni dettagliate sulle capacità di ricarica, le prestazioni in condizioni climatiche avverse, l’autonomia e l’efficienza energetica.