Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Tucson 2027 in mostra

Il SUV che prende il nome dalla città americana di Tucson, Arizona, si evolve nel segno del nuovo linguaggio stilistico di Hyundai. Le prime immagini ci offrono la possibilità di apprezzare le linee tese e muscolose che premiano l’audacia dei tecnici coreani. La prima generazione di Tucson venne costruita sul pianale della terza serie della Elantra per sfidare una vasta gamma di SUV compatti che si stavano facendo largo in Europa.

Giunti alla quinta generazione Hyundai ha preferito ampliare le dimensioni, offrendo più spazio e comfort. Impregnata della filosofia di design “Art of Steel” di Hyundai Motor, la nuovissima Tucson offre una reinterpretazione moderna della tensione e della forza dell’acciaio. Risulta impreziosita da moderne luci diurne a LED verticali con profilo a H, ispirate all’illuminazione architettonica, con una sottile luce centrale orizzontale, puntando su una presenza solenne.

Proporzioni imponenti

Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza cresciuta di 60 mm rispetto alla gen precedente, toccando 4,70 metri, mentre il passo è aumentato di 30 mm fino a 2.785 mm. La larghezza è passata a 1.905 mm, con un incremento di 40 mm. Anche l’altezza si è estesa di 20 mm, arrivando a 1.685 mm. Non passano inosservate le porte posteriori con un angolo di apertura aumentato di 10 gradi, toccando quota 83 gradi e consentendo un comodo acceso ai sedili posteriori.

Le misure maggiorate della Tucson offrono un abitacolo comodo e moderno. Il quadro strumenti è stato ridisegnato, proponendo una nuova architettura concepita per accogliere il sistema d’infotainment basato su Pleos. Spicca un ampio display touch, anche se Hyundai non ha ancora annunciato l’esatta dimensione dello schermo collocato sulla plancia.

I materiali sono di discreta qualità con rivestimenti traforati, inserti effetto legno e illuminazione ambientale. I comandi fisici sono pochi e il conducente vanta un quadro strumenti digitale sottile, posto direttamente nel campo visivo e integrato nella parte superiore del cruscotto. L’adozione di un volante a doppia D riduce le distrazioni per il conducente, mentre elementi come il poggiapolsi a scomparsa e il vano bagagli ottimizzano l’utilizzo dello spazio.

Per gli interni, sono previsti 3 nuovi colori: il bicolore grigio fango/grigio tortora, il bicolore nero/beige sabbia e il pacchetto nero/marrone terra con inserti. Le tinte esterne sono otto, tra cui 5 nuovi colori: Serenity White Pearl, Driftwood Grey Matte, Driftwood Grey Metallic, Red Rock Orange Matte e Goyo Copper Pearl.

Ufficio Stampa Hyundai

Motori top secret

La Casa di Seul non ha parlato dei propulsori che adotterà il nuovo SUV. Data una presenza globale dovrebbe avere motorizzazioni elettrificate, come la full hybrid e l’ibrida plug-in. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere tutte le informazioni. Un dirigente di Hyundai Motor ha annunciato:

“La nuovissima Tucson è un modello che incarna la presenza di un SUV potente, basato sulla filosofia di design di Hyundai, ‘Art of Steel’. Grazie a interni più spaziosi e a un design meticoloso, percepibile nella vita di tutti i giorni, offrirà ai clienti un’esperienza SUV ancora più innovativa”.

La nuova Tucson avrà allestimenti specifici ed è prevista una variante XRT, con inserti in metallo scuro per creare un’atmosfera off-road distintiva, mentre l’aggiunta di tappetini protettivi per la prima e la seconda fila e luci a LED a sfioramento sul portellone posteriore aumenterà la praticità per le attività all’aperto.