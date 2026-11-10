Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis RAM Rampage: finalmente in Europa

Un pickup americano pensato per chi trova i modelli tradizionali troppo ingombranti, ma non vuole rinunciare alla possibilità di trasportare attrezzature, affrontare uno sterrato o viaggiare comodamente in autostrada. È questa la proposta del RAM Rampage, che apre ufficialmente gli ordini in Europa dopo essere stato mostrato a Fieracavalli 2025. Il modello cerca spazio tra i fuoristrada da lavoro e i SUV di fascia alta, puntando su dimensioni relativamente contenute e due motorizzazioni dal carattere differente. Il listino parte da 48.000 euro, IVA esclusa, mentre le prime consegne sono programmate per febbraio 2027.

Dimensioni da SUV e cassone da vero pickup

Con una lunghezza di 5.028 mm e una larghezza di 1.886 mm, il Rampage è sensibilmente più compatto rispetto ai grandi pickup americani. Rimane comunque un veicolo importante per gli standard europei, soprattutto quando bisogna trovare parcheggio nei centri urbani.

La differenza rispetto ai modelli più tradizionali riguarda anche la costruzione. RAM ha scelto una struttura monoscocca, abbinata a sospensioni indipendenti e a uno schema multilink posteriore. Una configurazione che privilegia il comportamento stradale e il comfort, senza rinunciare alle possibilità di utilizzo fuori dall’asfalto.

La trazione integrale 4×4 on-demand è accompagnata dalle funzioni 4WD Low e Hill Descent Control, pensate per affrontare fondi difficili e discese impegnative. Dietro l’abitacolo trova posto un cassone da 980 litri, lungo 1.450 mm e dimensionato per ospitare un Europallet. La portata massima raggiunge 1.015 kg nella configurazione più adatta al lavoro.

Diesel da 200 CV oppure benzina da 272 CV

La gamma europea si articola attorno a due allestimenti, ciascuno con una propria identità meccanica. Il Rampage Rebel utilizza un quattro cilindri turbodiesel da 2,2 litri, capace di sviluppare 200 CV e 450 Nm di coppia. È la variante destinata soprattutto a chi sfrutta il cassone, percorre lunghe distanze oppure affronta frequentemente strade non asfaltate.

La dotazione comprende pneumatici All-Terrain montati su cerchi da 17 pollici e protezioni esterne specifiche. La capacità di carico arriva a 1.015 kg, rendendolo il più indicato per un impiego professionale. Il Rampage R/T, invece, sceglie un motore turbo benzina da 2 litri con 272 CV e 400 Nm. Le prestazioni sono decisamente sportive per un pickup: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 6,9 secondi e la velocità massima raggiunge 220 km/h.

Cerchi da 19 pollici, sospensioni ribassate di 10 mm e scarico sportivo ne sottolineano l’impostazione. La portata scende a 750 kg, comunque sufficiente per numerose esigenze di trasporto. Entrambe le versioni adottano un cambio automatico a nove rapporti e la trazione integrale.

Interni tecnologici, guida assistita e prezzi per l’Europa

L’abitacolo punta a ridurre le distanze rispetto ai SUV premium. I sedili in pelle possono offrire regolazioni elettriche fino a dodici posizioni, mentre la plancia ospita uno schermo centrale da 12,3 pollici e una strumentazione digitale da 10,3 pollici.

Completano l’equipaggiamento l’impianto audio Harman Kardon e i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia e frenata automatica d’emergenza. RAM cerca così di intercettare una clientela diversa da quella dei pickup esclusivamente professionali: automobilisti interessati alla versatilità del cassone, ma abituati al comfort delle vetture moderne.

Il prezzo annunciato parte da 48.000 euro al netto dell’IVA, cifra che sale a 58.560 euro applicando l’aliquota italiana del 22%, prima di eventuali ulteriori costi. Gli ordini sono già aperti e le consegne inizieranno a febbraio 2027. Per il Rampage sarà il primo vero confronto con un mercato europeo nel quale i pickup restano prodotti di nicchia, ma conservano un pubblico fedele.